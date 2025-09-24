Centroamérica & Mundo

Falla eléctrica paraliza aeropuertos de Costa Rica la mañana de este miércoles

La medida, anunciada a través de una NOTAM (Aviso a los Aviadores), entró en vigor a las 5:27 a.m. de este miércoles y se espera que se mantenga activa hasta mediodía de este miércoles.

2025-09-24

Por revistaeyn.com

Las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica activaron una restricción temporal en el espacio aéreo. La mañana se extenderá durante la mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025.

La decisión es por una falla eléctrica general que afectó los controles aéreos del radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y operaciones del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia (Guanacaste).

La medida, anunciada a través de una NOTAM (Aviso a los Aviadores), afecta una vasta área con un radio de 125 millas náuticas (231 kilómetros) alrededor del centro del territorio nacional, según la indicación oficial a operadores de aeronaves y torres de control.

Los pasajeros que tienen vuelos programados para el territorio tico deben consultar el estado de sus itinerarios con cada una de las aerolíneas.

