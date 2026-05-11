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Ejecutivos de Apple, Boeing, Citi, Tesla y Meta se unirán al viaje de Trump a China

Otros participantes incluyen a Dina Powell McCormick de Meta, Larry Fink de BlackRock, Stephen Schwarzman de Blackstone, Chuck Robbins de Cisco, Sanjay Mehrotra de Micron, Michael Miebach de Mastercard, Cristiano Amon de Qualcomm y Ryan McInerney de Visa.

Por revistaeyn.com Elon Musk, Tim Cook de Apple, Larry Culp de GE Aerospace y Kelly Ortberg de Boeing acompañarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China esta semana, informó un funcionario de la Casa Blanca. Otros participantes incluyen a Dina Powell McCormick de Meta, Larry Fink de BlackRock, Stephen Schwarzman de Blackstone, Chuck Robbins de Cisco, Sanjay Mehrotra de Micron, Michael Miebach de Mastercard, Cristiano Amon de Qualcomm y Ryan McInerney de Visa, indicó el funcionario.

Ortberg declaró en abril que Boeing contaba con que la administración Trump ayudara a destrabar un esperado gran pedido proveniente de China. China y el fabricante estadounidense de aviones han sostenido conversaciones prolongadas sobre un acuerdo que, según fuentes de la industria, podría incluir 500 aviones 737 MAX, además de decenas de aeronaves de fuselaje ancho impulsadas por motores de GE. Sería el primer gran pedido de Boeing por parte del país asiático desde 2017, y cualquier anuncio del acuerdo sería visto como un importante triunfo para la cumbre entre los líderes. También podría representar el mayor pedido de aviones en la historia.