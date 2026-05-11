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Ejecutivos de Apple, Boeing, Citi, Tesla y Meta se unirán al viaje de Trump a China

Otros participantes incluyen a Dina Powell McCormick de Meta, Larry Fink de BlackRock, Stephen Schwarzman de Blackstone, Chuck Robbins de Cisco, Sanjay Mehrotra de Micron, Michael Miebach de Mastercard, Cristiano Amon de Qualcomm y Ryan McInerney de Visa.

  • Ejecutivos de Apple, Boeing, Citi, Tesla y Meta se unirán al viaje de Trump a China

    Elon Musk, Tim Cook de Apple, Larry Culp de GE Aerospace y Kelly Ortberg de Boeing acompañarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China. (Photo by Josh Edelson / AFP)

     JOSH EDELSON / AFP
2026-05-11

Por revistaeyn.com

Elon Musk, Tim Cook de Apple, Larry Culp de GE Aerospace y Kelly Ortberg de Boeing acompañarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China esta semana, informó un funcionario de la Casa Blanca.

Otros participantes incluyen a Dina Powell McCormick de Meta, Larry Fink de BlackRock, Stephen Schwarzman de Blackstone, Chuck Robbins de Cisco, Sanjay Mehrotra de Micron, Michael Miebach de Mastercard, Cristiano Amon de Qualcomm y Ryan McInerney de Visa, indicó el funcionario.

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Ortberg declaró en abril que Boeing contaba con que la administración Trump ayudara a destrabar un esperado gran pedido proveniente de China.

China y el fabricante estadounidense de aviones han sostenido conversaciones prolongadas sobre un acuerdo que, según fuentes de la industria, podría incluir 500 aviones 737 MAX, además de decenas de aeronaves de fuselaje ancho impulsadas por motores de GE.

Sería el primer gran pedido de Boeing por parte del país asiático desde 2017, y cualquier anuncio del acuerdo sería visto como un importante triunfo para la cumbre entre los líderes. También podría representar el mayor pedido de aviones en la historia.

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, no viajará a Pekín con Trump, dijo una persona familiarizada con el tema.

La fuente explicó que Huang no fue invitado, ya que la Casa Blanca está enfocando más este viaje en temas agrícolas y de aviación comercial, como los pedidos de aviones Boeing. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump ha desarrollado una relación cercana con Huang desde que asumió el cargo y acordó permitir que los chips de inteligencia artificial H200 de la compañía puedan exportarse a China. Sin embargo, todavía no han sido vendidos, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el 22 de abril, citando dificultades para que las empresas chinas obtengan autorización del gobierno chino para comprarlos.

Con información de Reuters

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