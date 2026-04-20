Xi aboga por un alto al fuego y garantizar navegación en Ormuz

Por revistaeyn.com
Mientras el presidente de China, Xi Jinping, aboga por un alto al fuego y garantizar navegación en Ormuz, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtió que el conflicto en Oriente Medio añade más presión sobre los "frágiles sistemas agroalimentarios y a las cadenas de suministro globales".
Este lunes, Xi en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego "inmediato e integral" y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.
En medio de las expectativas por la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, el mandatario chino insistió en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoyó todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua.
En la conversación, Xi pidió un alto el fuego "inmediato e integral" y defendió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto al tránsito normal, lo que, según afirmó, responde a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional.
Asimismo, aseguró que China apoya que los países de la región asuman el control de su propio futuro en la construcción de un entorno compartido de buena vecindad, desarrollo, seguridad y cooperación.
Al respecto, Bin Salmán señaló que el actual conflicto en Oriente Medio está perjudicando la seguridad de los Estados del Golfo y afectando gravemente al suministro mundial de energía y al funcionamiento de la economía global.
El príncipe saudí, según Xinhua, valoró la "posición justa" de China y su apoyo para garantizar la buena vecindad entre los países de Oriente Medio.
Por ello, aseguró que Arabia Saudí está dispuesta a mantener la coordinación con el país asiático para evitar la reanudación de combates, garantizar la seguridad y libertad de navegación en Ormuz y buscar conjuntamente vías para lograr una estabilidad duradera en la región.
La llamada se produce en un momento de crecientes expectativas ante la segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en la que Teherán se ha negado a participar hasta que Washington levante su bloqueo marítimo sobre el estrecho de Ormuz.
China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes.
Guerra en Oriente Medio amenaza las cadenas de suministro globales
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, advirtió este lunes de que el conflicto en Oriente Medio añade más presión sobre los "frágiles sistemas agroalimentarios y a las cadenas de suministro globales".
Durante la inauguración de la 38ª Sesión de la Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente (NERC38), celebrada en la sede del organismo en Roma, Qu calificó el actual escenario como un "momento crítico" para la región, según recoge un comunicado de la organización.
El responsable explicó que la crisis afecta a "todos los insumos agrícolas", incluidos productos químicos y maquinaria, y señaló que ha trasladado al secretario general de la ONU, António Guterres, que este impacto tendrá "consecuencias a largo plazo para la agricultura", incluso si el conflicto terminara hoy.
Asimismo, subrayó la necesidad de mantener los flujos comerciales y garantizar el acceso a alimentos adecuados para todos, "particularmente en los países dependientes de las importaciones".
Qu advirtió también que las perturbaciones en los sistemas de producción, comercio y distribución de alimentos en la región se ven agravadas por efectos globales, como el aumento de los precios de la energía y las interrupciones en los mercados de fertilizantes.
Estas dinámicas, añadió, están elevando los costos de producción y reduciendo la productividad agrícola tanto dentro como fuera de la región.
Para la FAO, insistió su director general, "la paz es un requisito previo para la seguridad alimentaria".
"Sistemas agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles son fundamentales para apoyar la recuperación, reducir vulnerabilidades y contribuir a la estabilidad y la paz a largo plazo en el Cercano Oriente", concluyó.
La conferencia, presidida por Emiratos Árabes Unidos y representada por la ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente, Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, reúne a responsables políticos para analizar un panorama de riesgos cada vez más complejo que afecta gravemente a la seguridad alimentaria.
Con información de EFE