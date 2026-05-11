Exportaciones chinas subieron un 9,8 % interanual en abril

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Las cifras publicadas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 20,6 % interanual en las importaciones, que se situaron en unos 1,9 billones de yuanes (US$279.380 millones).

Por Agencia EFE El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 9,8 % interanual en abril hasta unos 2,48 billones de yuanes (US$364.665 millones), volviendo de esta forma a terreno positivo tras la contracción del 0,7 % interanual registrada en marzo. Las cifras publicadas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 20,6 % interanual en las importaciones, que se situaron en unos 1,9 billones de yuanes (US$279.380 millones).

Así, el superávit comercial chino en abril fue de 585.690 millones de yuanes (US$86.121 millones), lo que supone una reducción del 15,12 % con respecto al mismo mes de 2025, según cálculos efectuados por EFE. Las exportaciones chinas denominadas en yuanes habían cedido un 0,7 % interanual en marzo, mientras que las importaciones habían experimentado un alza interanual del 23,8 % ese mismo mes. En el cuarto mes del año, los intercambios de China con otros países sumaron unos 4,38 billones de yuanes (US$644.056 millones), un incremento interanual del 14,2 %. Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset Management, afirmó que las cadenas de suministro de China ayudaron a compensar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el crecimiento de sus exportaciones en abril.

Mejores datos de lo esperado

"Espero que las exportaciones de China sigan creciendo a tasas de dos dígitos en los próximos meses. Es probable que la postura de la política macroeconómica de China permanezca sin cambios dado el apoyo de los exportadores", afirmó el analista, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post. "Mientras tanto, el principal foco del mercado es la próxima visita de (el presidente estadounidense Donald) Trump a Pekín. Aunque las expectativas del mercado respecto a un avance significativo no son elevadas, creo que la propia visita ya es una señal positiva para las relaciones bilaterales", agregó Zhang.