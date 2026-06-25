Aplazan por 30 días la audiencia del empresario Alex Saab a petición de su defensa

POR EFE

Una jueza federal de Miami aplazó por treinta días la audiencia prevista mañana miércoles del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades de EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una solicitud presentada por su defensa.

La jueza Enjolique A. Lett programó este martes para el próximo 24 de julio la audiencia, según los documentos del sistema judicial estadounidense.

La defensa de Saab había pedido posponer la audiencia de formulación de cargos y de revisión de su representación legal, programada inicialmente para mañana 24 de junio, con el fin de disponer de más tiempo para formalizar su equipo de abogados.

La petición, que no fue objetada por la Fiscalía, también incluyó la renuncia temporal de Saab a su derecho a un juicio rápido mientras se completa el proceso de representación legal.