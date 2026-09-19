California evalúa legislar un "interruptor de apagado" para las empresas de IA

Por: EFE

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a su Administración evaluar la creación de un "interruptor de apagado" obligatorio para los modelos de inteligencia artificial más avanzados, así como la instalación permanente de auditores independientes dentro de los laboratorios de las principales empresas del sector.

Newsom firmó este viernes una nueva orden ejecutiva que endurece la vigilancia sobre las empresas de inteligencia artificial del estado en momentos en que Washington no ha logrado avanzar en una regulación federal para el sector.

La orden instruye a la Agencia de Operaciones Gubernamentales de California a presentar antes del 16 de noviembre recomendaciones sobre la viabilidad técnica de reformar las leyes estatales vigentes en materia de seguridad de la IA, elaboradas en consulta con expertos nacionales.

Entre los puntos que deberá analizar figuran la obligatoriedad de que los llamados "grandes desarrolladores de frontera" (las empresas que crean los modelos de IA más avanzados) integren de forma permanente a auditores independientes dentro de sus instalaciones, así como la creación de un mecanismo de apagado de emergencia, un "kill switch", cuya eficacia se verificaría de manera continua por esas mismas organizaciones certificadoras.

"California hará lo que puede hacer, pero la nación tiene que entrar al juego, Washington D.C. tiene que hacer su trabajo", dijo Newsom en una publicación en X.