Costa Rica tilda de "vil tiranía" al Gobierno de Cuba y reafirma ruptura diplomática

El jefe de la diplomacia costarricense agregó que "somos firmes y claros en nuestro rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen castrista".

"Costa Rica no es indiferente ante una vil tiranía que por más de seis décadas ha negado libertad y prosperidad al pueblo cubano que hoy vive en la más despreciable miseria", expresó Tovar en su cuenta de la red social X.

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, tildó este sábado al Gobierno de Cuba de "vil tiranía" que ha negado la libertad a su pueblo durante seis décadas y reafirmó el fin de las relaciones diplomáticas.

Honrado de recibir el “Premio Internacional Libertad Pedro Luis Boitel 2026”. Costa Rica no es indiferente ante una vil tiranía que por más de seis décadas ha negado libertad y prosperidad al pueblo cubano que hoy vive en la más despreciable miseria. Por ello somos firmes y claros en nuestro rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen Castrista. Reconozco el gran liderazgo de @OGutierrezCuba a la cabeza de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Viva Cuba Libre! 🇨🇷🇨🇺

El viernes, una fuente de la Cancillería costarricense confirmó a EFE la ruptura de relaciones y agregó que se remonta a marzo pasado, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves y su canciller Arnoldo André anunciaron el cierre de la embajada en La Habana debido al deterioro de los derechos humanos en la isla y pidieron a Cuba el cierre de la suya en San José.

Sin embargo, el Gobierno costarricense no se había referido públicamente a esa decisión como una ruptura total de relaciones.

En una entrevista con el medio estadounidense Miami Herald esta semana, en el marco de una visita a Estados Unidos en la que se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, el actual canciller Tovar dijo que su país rompió relaciones con Cuba y que la decisión no se limitó al cierre de embajadas y el retiro de personal.

La embajada de Costa Rica en La Habana no contaba con personal diplomático desde el 5 de febrero pasado y, según dijo el Gobierno costarricense en marzo, el cierre constituyó una "señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos que permitan restablecer las condiciones necesarias para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas".

El Gobierno de Cuba calificó el viernes como "sorprendente" la declaración del canciller de Costa Rica sobre la ruptura de relaciones, ya que, según afirma, "nunca ha sido formalmente notificado por las autoridades de ese país".

Cuba asegura que el 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó a la Cancillería de la isla, "mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba".

Y añade que el Gobierno costarricense además solicitó a Cuba, "sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad", la retirada del personal diplomático de su Embajada en San José y "mantener únicamente al personal consular y administrativo".

Subraya que en aquella ocasión, el entonces canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, comunicó a la Cancillería cubana que esas decisiones "no significaban una ruptura de las relaciones diplomáticas".

Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba en 1961, pero los vínculos se reestablecieron el 18 de marzo de 2009 por el entonces presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.