Confirman dos casos de tos ferina en un distrito aledaño a la capital de Panamá

POR EFE

Las autoridades sanitarias de Panamá informaron este martes de dos casos autóctonos de tos ferina en un distrito aledaño a la capital, una semana después de que dieran por contenido un brote de la enfermedad en una comarca indígena que dejó un persona muerta y 16 contagios.

Los dos casos autóctonos, es decir, que se produjeron dentro de la propia comunidad, de tos ferina, fueron confirmados "en pacientes femeninas de 1 año de edad, residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe" de La Chorrera, precisó un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa).

La cartera sanitaria afirmó que mantiene una "vigilancia epidemiológica activa", y exhortó a la población a acudir a los centros de salud para actualizar sus vacunas y proteger especialmente a los menores, resaltando en este sentido la importancia de la vacuna "hexavalente en menores de 5 años, la TDAP para niños de 7 años en adelante y la TDAP en embarazadas durante el tercer trimestre, como medidas fundamentales para prevenir la enfermedad".