¿Puede un pasajero llegar a un destino equivocado al tomar un avión?

Aerolínea confirma que pasajero que iba de Los Ángeles (Estados Unidos) a Managua (Nicaragua) terminó en vuelo a Tokio (Japón). El afectado dice que se percató del error en el aire, no había manera de volver.

Por revistaeyn.com ¡Una escena de película! Tal cual le pasó a Kevin (Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York) un pasajero que buscaba llegar a Centroamérica, desde Estados Unidos, terminó en Japón. La aerolínea estadounidense United Airlines confirmó que un hombre que se dirigía de Los Ángeles (Estados Unidos) a Managua (Nicaragua) haciendo escala en Houston terminó en un vuelo hacia Tokio (Japón), donde tuvo que permanecer casi dos días. Un portavoz de la aerolínea confirmó el incidente a Fox News Digital, tras un reporte de la cadena Telemundo en el que el pasajero afectado, Víctor Calderón, se quejaba de que no fue recompensado por el error de forma justa.

"Nos pusimos en contacto con el aeropuerto para comprender cómo sucedió esto, nos comunicamos directamente con el cliente para disculparnos por su experiencia y le ofrecimos créditos de viaje y un reembolso", declaró el portavoz de United. El pasajero se dio cuenta en pleno vuelo de que estaba en el avión equivocado, tras preguntar al auxiliar por qué el viaje a Houston duraba seis horas, en lugar de cerca de cuatro que normalmente toma ese recorrido. "Voy a Houston, con escala y finalmente a Nicaragua", Calderón recuerda que le dijo a la aeromoza, pero ella le respondió: "Aquí vamos para Japón, Tokio".

LA ACCIÓN DE LA AEROLÍNEA

La aerolínea ha dicho que recomiendan a los clientes "revisar" las señales en la puerta de embarque y los anuncios para asegurarse de que el avión que abordan se dirija a su destino previsto. Calderón aterrizó en el Aeropuerto Haneda de Tokio y tardó 48 horas para regresar a Los Ángeles y luego retomar su viaje a Managua.