BID recibe al presidente electo de Honduras en EEUU para afinar lineas de cooperación

POR EFE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibió este martes al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, en su primera visita a la sede del organismo en Washington, en un encuentro centrado en fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral.

Según informó el BID, la reunión con los vicepresidentes Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz dio seguimiento a las conversaciones iniciadas previamente con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn.

La reunión cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, de acuerdo con la publicación de la institución publicada en su cuenta oficial de X.

Durante su visita a la capital estadounidense, Asfura fue recibido, previamente, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el apoyo de la Administración del presidente, Donald Trump, al mandatario electo hondureño por el conservador Partido Liberal.