CAF inaugura 2026 con una emisión histórica por US$2.000 millones

Finanzas

Por tipo de inversionista, la distribución estuvo encabezada por gestores de activos (47 %), seguidos por banca privada (26 %), bancos centrales e instituciones oficiales (20 %), fondos de pensiones y aseguradoras (4 %), fondos de cobertura (2 %) y otros inversionistas (1 %).

Por revistaeyn.com El CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— inició su programa de fondeo 2026 con una emisión benchmark histórica por US$2.000 millones a 10 años, registrada ante la SEC de los Estados Unidos y con un cupón de 4,625 %. Esta transacción constituye un hito relevante para la institución, al tratarse de su primera emisión pública en dólares estadounidenses a 10 años desde 2012, ampliando de manera estratégica su curva de financiamiento.

La emisión despertó un interés por parte de los inversionistas, generando un libro de órdenes que superó los US$11.100 millones al cierre, el segundo mayor en la historia de CAF para una transacción en dólares. Este resultado se alcanzó en una semana particularmente activa en los mercados primarios, con más de US$24.000 millones de oferta compitiendo simultáneamente por la atención de los inversionistas. Por tipo de inversionista, la distribución estuvo encabezada por gestores de activos (47 %), seguidos por banca privada (26 %), bancos centrales e instituciones oficiales (20 %), fondos de pensiones y aseguradoras (4 %), fondos de cobertura (2 %) y otros inversionistas (1 %). “Este resultado excepcional, en un entorno de mercado muy competitivo, subraya el reconocimiento de la solidez crediticia de CAF y su rol estratégico en el desarrollo de América Latina y el Caribe. La operación nos permite fortalecer nuestra estructura de financiamiento, ganar flexibilidad en nuestra estrategia de fondeo y seguir ampliando el apoyo a proyectos transformadores en la región”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.