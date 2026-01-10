Presidenta de Honduras retira suspensión de Tratado de Extradición con EEUU

Centroamérica & Mundo

El anuncio de Xiomara Castro lo hizo cuando faltan 17 días para concluir su mandato de cuatro años como presidenta de Honduras y en un contexto de presiones de Trump en la región por la lucha contra el narcotráfico.

Por Agencia EFE La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que retira la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el "compromiso" de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico. "El compromiso de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico está demostrado con hechos, cifras y resultados, de manera firme, valiente y frontal, con más de 52 personas extraditadas. La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del Tratado de Extradición constituye una prueba clara de esa voluntad política", indicó Castro en un mensaje en la red social X.

Al tiempo que hizo el anuncio, señaló, "con absoluta responsabilidad, que resulta una grave contradicción que los Estados Unidos de América indulten a quien fue condenado por tráfico de drogas, como ocurrió recientemente con (el expresidente) Juan Orlando Hernández, ya que ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo que destruye tanto a la sociedad norteamericana como a nuestros pueblos".

Hernández, extraditado en abril de 2022 a EEUU, fue condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump. El anuncio de Castro lo hizo cuando faltan 17 días para concluir su mandato de cuatro años como presidenta de Honduras y en un contexto de presiones de Trump en la región por la lucha contra el narcotráfico. La decisión se produce después de que el 28 de agosto de 2024, Castro decidiera "denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos", que data de 1912. Señaló además entonces que "la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable".