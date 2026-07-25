Costa Rica dice respeta derechos laborales tras imposición de aranceles

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En el caso de Costa Rica, Estados Unidos aplicará un arancel del 12,5 % a determinados bienes de exportación, manteniendo las exclusiones al café, piña, banano, jugo de naranja, esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados, detalló el Ministerio de Comercio Exterior costarricense.

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica expresó que respeta los derechos laborales y el comercio internacional basado en reglas, luego de que Estados Unidos impusiera un arancel el 12,5 % a varias de sus importaciones, junto con otros 60 países, por realizar esfuerzos "insuficientes" para combatir el trabajo forzoso. Costa Rica "es reconocido por su compromiso con un comercio internacional basado en reglas claras y el respeto a los derechos laborales", afirmó en un comunicado la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

La funcionaria aseguró que seguirá trabajando con el sector productivo local y con Estados Unidos para "mejorar el acceso de los productos nacionales y promover el libre comercio entre ambos países". En el caso de Costa Rica, Estados Unidos aplicará un arancel del 12,5 % a determinados bienes de exportación, manteniendo las exclusiones al café, piña, banano, jugo de naranja, esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados, detalló el Ministerio de Comercio Exterior costarricense. La Administración de Donald Trump anunció nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.