Guatemala: Arévalo presenta proyecto de ley de apoyo al precio de combustibles

Por: Agencias

En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo anunció que ha impulsado ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley de apoyo directo del combustible, que se traducirá en 12 quetzales menos por galón de diésel y 3 quetzales en el caso del galón de gasolina regular.

"Proyectamos que este apoyo se prolongue hasta finales de este año, reordenando las finanzas que ya cuenta el Gobierno, y con una rápida implementación una vez que el Congreso lo apruebe", indicó el presidente.

El mandatario destacó que esta es una medida responsable y rápida, además que se trata de la mejor alternativa en este momento. Aseguró que el Gobierno prioriza "el cuidado de la economía familiar de los guatemaltecos", y "no los intereses particulares de grupos que quieren aprovecharse para sacar réditos políticos".