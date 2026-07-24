Guatemala: Arévalo presenta proyecto de ley de apoyo al precio de combustibles

Por: Agencias
En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo anunció que ha impulsado ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley de apoyo directo del combustible, que se traducirá en 12 quetzales menos por galón de diésel y 3 quetzales en el caso del galón de gasolina regular.
"Proyectamos que este apoyo se prolongue hasta finales de este año, reordenando las finanzas que ya cuenta el Gobierno, y con una rápida implementación una vez que el Congreso lo apruebe", indicó el presidente.
El mandatario destacó que esta es una medida responsable y rápida, además que se trata de la mejor alternativa en este momento. Aseguró que el Gobierno prioriza "el cuidado de la economía familiar de los guatemaltecos", y "no los intereses particulares de grupos que quieren aprovecharse para sacar réditos políticos".
Por otro lado, Arévalo hizo un llamado al Congreso de la República, destacando que "no hay tiempo para divisiones" y que Guatemala necesita "un Congreso unido para proteger el bolsillo de las familias".
Durante el mensaje los funcionaros que participaron de la conferencia recordaron que, como la primera vez, hace unos meses, "el origen de este problema está afuera, en un conflicto que ha generado un aumento del precio internacional del petróleo". Asimismo, que "ningún país de la región está libre de esta realidad".
El Ejecutivo informó que se da importancia al combustible que genera un mayor impacto en la economía familiar. En ese sentido, los funcionarios explicaron que apoyar específicamente el diésel reduce los gastos generales, resultando en menores costos de traslados de fletes, transporte y alimentos, entre otros.
Con información de la Agencia Guatemalteca de Noticias. (AGN)