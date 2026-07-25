Centroamérica & Mundo

El Salvador: precio de la canasta básica aumentó 2,7 % en el primer semestre

Las cifras del Banco Central de Reserva indican que el costo mensual de los alimentos básicos pasó de US$253,05 en junio de 2025 a US$259,95 en el mismo mes de 2026 en las zonas urbanas, un alza de 6,89 dólares, equivalente a 2,72 %.

Por Agencia EFE El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador se elevó un 2,7 % en la zona rural y urbana durante el primer semestre de 2026, frente al mismo lapso de 2025, de acuerdo con datos oficiales. Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el costo mensual de los alimentos básicos pasó de US$253,05 en junio de 2025 a US$259,95 en el mismo mes de 2026 en las zonas urbanas, un alza de 6,89 dólares, equivalente a 2,72 %.

En la zona rural alcanzó los US$184,56 el año pasado y llegó a 189,56 en la actualidad, con un incremento del US$4,99, que representa un alza del 2,7 %. El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer semestre de 2026 fue de US$255,5 en el área urbana y de US$185,57 en la rural, mientras que en 2025 este dato se situó en US$250,12 y US$184,44 respectivamente. La canasta básica alimentaria incluye el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros. Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de US$200,02 y en 2024 marcó los US$256,02 en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de US$144,48 a US$182,62 entre 2019 y 2024