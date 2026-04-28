Bukele y Chaves encabezan ranking de popularidad de presidentes de LATAM

Por: EFE

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encabezan la lista de mandatarios de Latinoamérica mejor valorados por la ciudadanía en abril, mientras que en el otro extremo se ubica el mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

De acuerdo con un sondeo de CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera el ranking con una aprobación del 70,1% y una desaprobación del 26,3 %. En marzo, su imagen positiva era del 71,8 %. El mandatario centroamericano asumió en junio de 2024 un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional de reelección consecutiva, y ha mantenido una política de mano dura contra las pandillas mediante medidas como el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió el poder en octubre de 2024 en medio de altos niveles de inseguridad y alcanza una imagen positiva del 69,8 %, frente a un 26,8 % de rechazo. El mes pasado registraba un apoyo del 72,3 %.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo a Laura Fernández, ocupa el tercer lugar con una favorabilidad del 59,5 %, superior al 56,8 % de marzo, mientras que su imagen negativa se sitúa en el 38 %.

Al otro lado de la tabla se encuentra José María Balcázar, quien asumió de forma interina la Presidencia de Perú el 19 de febrero. Es el mandatario peor valorado del sondeo, con apenas un 17,9 % de imagen positiva frente a un 67,9 % de rechazo. En marzo tenía un respaldo del 25,2 %.

En cuarto lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 57,3 % de favorabilidad aprobación y un 39,6 % de rechazo, en la mitad de su segundo mandato.

Le sigue el gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, quien en unos días cumplirá seis meses en el cargo, con un 52,9 % de respaldo frente a un 44,2 % de desaprobación.

En la franja media del ranking se ubica Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde hace 19 años y desde febrero de 2025 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, con un 51,8 % de imagen positiva y un 44,6 % de valoración negativa.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, ha encabezado en varias ocasiones esta encuesta y ahora ocupa el séptimo lugar, con un 48,4 % de apoyo frente a un 49,1 % de desaprobación.