El Salvador: Bukele consolida alto respaldo interno y suma apoyo externo

Por revistaeyn.com
La aprobación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó el 91,9 % al cierre de 2025, uno de los niveles más altos desde el inicio de su gestión, según una encuesta de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos), medio de comunicación de El Salvador.
El dato no solo confirma la fortaleza política del mandatario a nivel interno, sino que coincide con una señal relevante en el plano internacional: su reciente visita a Estados Unidos, donde recibió un explícito respaldo del presidente Donald Trump.
Ambos elementos refuerzan el capital político de Bukele en un momento clave, pero también reabren una pregunta central para el futuro del país: ¿cómo y para qué utilizará ese respaldo en una economía que necesita crecimiento sostenido, inversiones y mayor cohesión social?
Seguridad como principal motor de aprobación
De acuerdo con la encuesta, la aprobación del mandatario creció desde el 85,2 % a mediados de 2025 hasta el 91,9 %, impulsada principalmente por la percepción de mejora en la seguridad. El 62,8 % de los consultados afirmó “aprobar mucho” la gestión presidencial y el 29,1 % dijo “aprobar algo”.
Entre las razones más mencionadas para respaldar a Bukele, el 33 % señaló la mejora en la seguridad, seguida por la percepción de cambios y mejoras generales (14,3 %) y la valoración positiva del desempeño global del gobierno (11 %).
La desaprobación se ubicó en 5,9 %, concentrada en cuestionamientos vinculados a la falta de transparencia, detenciones arbitrarias y la idea de que los avances se limitaron casi exclusivamente al plano de la seguridad.
Según la serie histórica de LPG Datos, el nivel actual de apoyo se encuentra entre los más altos de toda la gestión de Bukele, apenas por debajo del pico registrado en 2020, durante la pandemia de covid-19, cuando la aprobación promedio alcanzó el 92,5 %.
La economía, el punto débil percibido
Aunque el respaldo sigue siendo mayoritario, la encuesta también revela un dato clave para el análisis: entre quienes identifican un “fracaso” de la gestión, la economía aparece como el principal factor, con el 10 % de las menciones. Además, el 37 % considera que no existen fracasos relevantes, una señal del amplio margen político con el que cuenta el mandatario.
El sondeo fue realizado entre el 19 y el 25 de enero de 2026, mediante 1.200 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años en todo el país, con un margen de error de ±2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.
Respaldo externo y señales desde Washington
El alto nivel de aprobación interna coincide con un gesto político significativo en el plano internacional. Bukele fue invitado personalmente por Donald Trump al Desayuno Nacional de Oración, celebrado en Washington, un evento que reúne anualmente a líderes políticos y religiosos de más de 100 países.
Durante su discurso, Trump elogió de manera explícita al presidente salvadoreño y ratificó la alianza estratégica entre ambos países, destacando su apoyo a la política migratoria de Estados Unidos y su enfoque en materia de seguridad.
“¡Una de mis personas favoritas, el presidente Bukele de El Salvador! Ha sido un gran aliado de este país”, afirmó Trump ante los asistentes, en un mensaje que tuvo un fuerte impacto simbólico y político.
Más allá del tono del elogio, la visita refuerza el posicionamiento internacional de Bukele y envía una señal relevante a actores económicos y financieros, en un país altamente dependiente del vínculo con Estados Unidos, tanto por comercio como por remesas e inversiones.
El desafío: del capital político al desarrollo sostenible
Con una aprobación cercana al 92 % y respaldo externo explícito, Bukele cuenta con un margen de maniobra poco frecuente en la región. Sin embargo, el desafío que se abre es más complejo que el control de la violencia.
El Salvador enfrenta la necesidad de:
• Impulsar crecimiento económico real y sostenido,
• Atraer inversiones bajo reglas claras y previsibilidad,
• Fortalecer la estabilidad macroeconómica,
• y cerrar brechas sociales para asegurar cohesión a largo plazo.
En ese contexto, la pregunta ya no es cuánto apoyo tiene el presidente, sino cómo traducirá ese respaldo en políticas que vayan más allá de la seguridad y consoliden un modelo de desarrollo sostenible.El capital político está disponible. El rumbo que tome para utilizarlo marcará la próxima etapa de su gestión.