El Salvador: Bukele consolida alto respaldo interno y suma apoyo externo

La mejora en seguridad explica el alto apoyo al presidente salvadoreño, que además sumó señales de respaldo externo durante su reciente visita a Estados Unidos.

Por revistaeyn.com La aprobación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó el 91,9 % al cierre de 2025, uno de los niveles más altos desde el inicio de su gestión, según una encuesta de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos), medio de comunicación de El Salvador. El dato no solo confirma la fortaleza política del mandatario a nivel interno, sino que coincide con una señal relevante en el plano internacional: su reciente visita a Estados Unidos, donde recibió un explícito respaldo del presidente Donald Trump.

Ambos elementos refuerzan el capital político de Bukele en un momento clave, pero también reabren una pregunta central para el futuro del país: ¿cómo y para qué utilizará ese respaldo en una economía que necesita crecimiento sostenido, inversiones y mayor cohesión social? Seguridad como principal motor de aprobación De acuerdo con la encuesta, la aprobación del mandatario creció desde el 85,2 % a mediados de 2025 hasta el 91,9 %, impulsada principalmente por la percepción de mejora en la seguridad. El 62,8 % de los consultados afirmó "aprobar mucho" la gestión presidencial y el 29,1 % dijo "aprobar algo". Entre las razones más mencionadas para respaldar a Bukele, el 33 % señaló la mejora en la seguridad, seguida por la percepción de cambios y mejoras generales (14,3 %) y la valoración positiva del desempeño global del gobierno (11 %).

La desaprobación se ubicó en 5,9 %, concentrada en cuestionamientos vinculados a la falta de transparencia, detenciones arbitrarias y la idea de que los avances se limitaron casi exclusivamente al plano de la seguridad. Según la serie histórica de LPG Datos, el nivel actual de apoyo se encuentra entre los más altos de toda la gestión de Bukele, apenas por debajo del pico registrado en 2020, durante la pandemia de covid-19, cuando la aprobación promedio alcanzó el 92,5 %. La economía, el punto débil percibido Aunque el respaldo sigue siendo mayoritario, la encuesta también revela un dato clave para el análisis: entre quienes identifican un “fracaso” de la gestión, la economía aparece como el principal factor, con el 10 % de las menciones. Además, el 37 % considera que no existen fracasos relevantes, una señal del amplio margen político con el que cuenta el mandatario. El sondeo fue realizado entre el 19 y el 25 de enero de 2026, mediante 1.200 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años en todo el país, con un margen de error de ±2,8 % y un nivel de confianza del 95 %. Respaldo externo y señales desde Washington El alto nivel de aprobación interna coincide con un gesto político significativo en el plano internacional. Bukele fue invitado personalmente por Donald Trump al Desayuno Nacional de Oración, celebrado en Washington, un evento que reúne anualmente a líderes políticos y religiosos de más de 100 países.