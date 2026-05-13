Calificadora S&P cambia de estable a negativa la nota soberana de México

Por: EFE

La calificadora Standard & Poor’s (S&P) cambió este martes de estable a negativa la perspectiva de la calificación soberana de México y registró la nota en moneda extranjera de largo plazo en ‘BBB’ y en moneda local en ‘BBB+’ debido al riesgo de una consolidación fiscal provocado por el bajo crecimiento económico y la acumulación en los niveles de la deuda pública.

“El lento crecimiento económico de México, las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes pueden resultar en una consolidación fiscal muy gradual y un aumento moderado de la deuda pública”, expresó la agencia en un comunicado.

La previsión señaló que espera una relación sólida entre México y EE.UU., sin embargo, advirtió que “la incertidumbre” sobre la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “debilita la confianza de los inversores”, lo que también podría rebajar la calificación por reveses inesperados en el comercio internacional.

Debido a la incertidumbre por la revisión del T-MEC, así como la baja inversión privada y el aumento en precios de energía, la calificadora prevé un crecimiento de la economía mexicana de apenas 1 % en 2026.

El lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México ajustó a la baja su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y lo colocó en 2,3 % para 2026 tras haber pronosticado un crecimiento del 3 %.

La calificadora también destacó que el apoyo financiero de las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría agravar la rigidez fiscal del país y presionar sus finanzas públicas.

“Los malos resultados operativos de Pemex podrían llevar al gobierno a proporcionar más fondos para cubrir futuras pérdidas financieras, lo que agravaría el déficit fiscal”, recalcó el texto.