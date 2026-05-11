Finanzas

Fitch: Guerra con Irán eleva presión sobre inflación y finanzas públicas en Latinoamérica

Fitch Ratings añadió que más de tres cuartas partes de las perspectivas soberanas de la región permanecen estables, mientras que existen cuatro perspectivas positivas y ninguna negativa.

  • Fitch: Guerra con Irán eleva presión sobre inflación y finanzas públicas en Latinoamérica

    Los soberanos latinoamericanos enfrentan riesgos asociados al aumento de los precios del petróleo, una desaceleración del crecimiento mundial y mayores presiones inflacionarias. Foto de iStock
2026-05-11

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Los efectos económicos derivados de la guerra entre Irán e Israel comienzan a generar preocupación entre los mercados emergentes, aunque América Latina ha mostrado una capacidad de resistencia mayor a la esperada. Así lo señala Fitch Ratings en un reciente análisis.

La agencia calificadora sostiene que, hasta ahora, la región ha soportado de manera relativamente sólida el impacto externo del conflicto geopolítico. Las monedas latinoamericanas, por ejemplo, han sufrido menos volatilidad que otras divisas de mercados emergentes, favorecidas por la distancia geográfica con Oriente Medio y una menor dependencia energética del Estrecho de Ormuz.

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“La reacción moderada en el mercado cambiario es consistente con nuestra opinión de que el choque debería ser manejable para la mayoría de los países latinoamericanos, dadas las posiciones externas relativamente sólidas y los tipos de cambio flexibles”, indicó Fitch Ratings. La firma añadió que más de tres cuartas partes de las perspectivas soberanas de la región permanecen estables, mientras que existen cuatro perspectivas positivas y ninguna negativa.

Sin embargo, el informe subraya que el impacto no será uniforme en toda América Latina. Los países importadores netos de hidrocarburos podrían enfrentar mayores dificultades sobre sus cuentas fiscales y externas, además de un menor crecimiento económico. Centroamérica y varias economías del Caribe aparecen entre las más vulnerables debido a su dependencia de combustibles y alimentos importados.

En ese contexto, Fitch recordó que revisó la perspectiva de la República Dominicana de positiva a estable en abril, precisamente por los riesgos vinculados al encarecimiento del petróleo.

Por el contrario, países exportadores de hidrocarburos como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador podrían beneficiarse de mayores ingresos petroleros, aunque parte de esos recursos podría destinarse a subsidios o medidas de alivio para contener el impacto del alza en los combustibles.

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La calificadora proyecta que el crecimiento económico regional se desacelerará a 2,7 % en 2026, frente al 3,1 % estimado para 2025. Aunque Fitch no ha realizado ajustes drásticos a la baja en sus previsiones, reconoce que persiste una elevada incertidumbre sobre la duración del conflicto y el comportamiento futuro de los precios del crudo.

Otro de los focos de preocupación es la inflación. Fitch advirtió que el aumento de los precios de la energía y de insumos agrícolas podría trasladarse rápidamente a las canastas básicas de consumo, presionando a los bancos centrales de la región. El informe menciona especialmente a Colombia, donde la inflación ya se encuentra cerca o por encima del rango meta.

Finalmente, la agencia alertó que las finanzas públicas continúan siendo uno de los principales puntos débiles de América Latina. Los altos niveles de deuda y déficits fiscales limitan la capacidad de los gobiernos para aplicar políticas de apoyo económico.

Fitch considera que un choque prolongado podría llevar a mayores subsidios y retrasar los procesos de consolidación fiscal en varios países de la región.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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