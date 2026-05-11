Fitch: Guerra con Irán eleva presión sobre inflación y finanzas públicas en Latinoamérica

Finanzas

Fitch Ratings añadió que más de tres cuartas partes de las perspectivas soberanas de la región permanecen estables, mientras que existen cuatro perspectivas positivas y ninguna negativa.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los efectos económicos derivados de la guerra entre Irán e Israel comienzan a generar preocupación entre los mercados emergentes, aunque América Latina ha mostrado una capacidad de resistencia mayor a la esperada. Así lo señala Fitch Ratings en un reciente análisis. La agencia calificadora sostiene que, hasta ahora, la región ha soportado de manera relativamente sólida el impacto externo del conflicto geopolítico. Las monedas latinoamericanas, por ejemplo, han sufrido menos volatilidad que otras divisas de mercados emergentes, favorecidas por la distancia geográfica con Oriente Medio y una menor dependencia energética del Estrecho de Ormuz.

“La reacción moderada en el mercado cambiario es consistente con nuestra opinión de que el choque debería ser manejable para la mayoría de los países latinoamericanos, dadas las posiciones externas relativamente sólidas y los tipos de cambio flexibles”, indicó Fitch Ratings. La firma añadió que más de tres cuartas partes de las perspectivas soberanas de la región permanecen estables, mientras que existen cuatro perspectivas positivas y ninguna negativa. Sin embargo, el informe subraya que el impacto no será uniforme en toda América Latina. Los países importadores netos de hidrocarburos podrían enfrentar mayores dificultades sobre sus cuentas fiscales y externas, además de un menor crecimiento económico. Centroamérica y varias economías del Caribe aparecen entre las más vulnerables debido a su dependencia de combustibles y alimentos importados. En ese contexto, Fitch recordó que revisó la perspectiva de la República Dominicana de positiva a estable en abril, precisamente por los riesgos vinculados al encarecimiento del petróleo. Por el contrario, países exportadores de hidrocarburos como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador podrían beneficiarse de mayores ingresos petroleros, aunque parte de esos recursos podría destinarse a subsidios o medidas de alivio para contener el impacto del alza en los combustibles.