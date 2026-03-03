Guerra en Irán presionará costos logísticos en Centroamérica, advierte experto

Empresas & Management

Varias navieras han comenzado a evaluar desvíos de ruta o a reforzar sus protocolos de seguridad, lo que incrementa tiempos de tránsito y costos logísticos.

Por revistaeyn.com La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Irán agitó los mercados energéticos y puso en alerta a la logística internacional, generando riesgos para el comercio exterior de América Latina y, en particular, de economías abiertas y dependientes de insumos importados. El foco de la preocupación se concentra en el Estrecho de Ormuz, corredor marítimo por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo y gas natural licuado. Se trata de uno de los puntos más sensibles del sistema energético global.

Ricardo Ruiz, docente de Ingeniería en Cadena de Suministro y Logística de Universidad Fidélitas., explicó que “aunque un cierre total del paso es poco probable por sus implicaciones militares y económicas, el simple riesgo ya encarece los fletes y las pólizas de seguro”. En las horas posteriores al ataque, el crudo Brent rozó los US$82 por barril, con saltos diarios superiores al 9 %. En paralelo, el gas natural en Europa también experimentó incrementos abruptos. Para países que importan la mayor parte de sus combustibles, este encarecimiento genera un efecto en cadena: suben los costos de transporte, se presionan las tarifas energéticas y eventualmente aumentan los precios al consumidor. En Centroamérica, donde buena parte del comercio depende del transporte marítimo intercontinental, el impacto podría sentirse con relativa rapidez.