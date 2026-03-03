Guerra en Irán presionará costos logísticos en Centroamérica, advierte experto

Por revistaeyn.com
La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Irán agitó los mercados energéticos y puso en alerta a la logística internacional, generando riesgos para el comercio exterior de América Latina y, en particular, de economías abiertas y dependientes de insumos importados.
El foco de la preocupación se concentra en el Estrecho de Ormuz, corredor marítimo por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo y gas natural licuado. Se trata de uno de los puntos más sensibles del sistema energético global.
Ricardo Ruiz, docente de Ingeniería en Cadena de Suministro y Logística de Universidad Fidélitas., explicó que “aunque un cierre total del paso es poco probable por sus implicaciones militares y económicas, el simple riesgo ya encarece los fletes y las pólizas de seguro”.
En las horas posteriores al ataque, el crudo Brent rozó los US$82 por barril, con saltos diarios superiores al 9 %. En paralelo, el gas natural en Europa también experimentó incrementos abruptos. Para países que importan la mayor parte de sus combustibles, este encarecimiento genera un efecto en cadena: suben los costos de transporte, se presionan las tarifas energéticas y eventualmente aumentan los precios al consumidor.
En Centroamérica, donde buena parte del comercio depende del transporte marítimo intercontinental, el impacto podría sentirse con relativa rapidez.
Sectores como alimentos procesados, manufactura liviana, tecnología y dispositivos médicos dependen de cadenas globales que cruzan múltiples fronteras antes de llegar a su destino final. Un aumento sostenido en los costos logísticos puede erosionar márgenes y afectar la competitividad exportadora.
Costa Rica, por ejemplo, basa gran parte de su economía en la exportación de dispositivos médicos, productos agrícolas y servicios empresariales. “Si el conflicto se prolonga, el país podría enfrentar mayores costos en la importación de insumos y demoras en la llegada de materias primas”, advirtió Ruiz. A esto se suma la presión sobre los puertos regionales, que ya operan con limitaciones de infraestructura y congestión.
La crisis vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, altamente eficientes pero sensibles a choques externos. Para mitigar riesgos, especialistas recomiendan diversificar proveedores, fortalecer inventarios estratégicos y adoptar herramientas digitales que permitan anticipar disrupciones.
La resiliencia logística deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en un elemento clave para la estabilidad económica de las naciones más expuestas al comercio internacional.