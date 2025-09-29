Canal de Panamá lanza nuevo programa de asignación de cupos de tránsito a largo plazo

Con este cambio a dos ciclos de seis meses, "los clientes pueden ajustar mejor su planificación de tránsitos a las condiciones del mercado, las fluctuaciones estacionales y las estrategias de despliegue de la flota".

"Basándose en el éxito probado de LoTSA 1.0, este nuevo programa introduce una estrategia más avanzada y centrada en el cliente para mejorar la planificación de sus tránsitos. Los paquetes LoTSA 2.0 pasarán de un horizonte de 12 meses a una oferta más ágil dividida en dos ciclos de seis meses", indica un comunicado oficial.

El Canal de Panamá lanzó este lunes nuevo Programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA 2.0), más flexible y acorde a la realidad del mercado , según explicó la administración de la vía que une el Atlántico y el Pacífico.

Además, el Canal de Panamá "ha ajustado el modelo reduciendo los cupos diarios promedios de 4 a 3 para ofrecer una oferta más equilibrada e introducir nuevos atributos de servicio para atraer y retener a nuestros clientes".

"Con paquetes segmentados como FixContainer, FlexContainer, FixGas, FlexGas, FlexGas+, y FlexSlot+, el cliente puede seleccionar el plan que mejor se adapte a la dinámica de su flota y a sus objetivos comerciales, ya sea que necesite certeza garantizada o un nivel de flexibilidad más alto", dijo la administración del paso navegable.

El calendario de lanzamiento establece que el primer ciclo estará "vigente para fechas de tránsito comprendidas entre el 4 de enero de 2026 y el 4 de julio de 2026", y el segundo "desde el 5 de julio de 2026 hasta el 3 de enero de 2027".

"El 15 de noviembre de 2025 se abre el primer ciclo de reservas (primer semestre)", de acuerdo con el calendario, que incluye una "competencia el 28 de octubre de 2025, con subastas de ofertas selladas".

El Canal de Panamá anunció también "modificaciones al Sistema de Reservaciones de Tránsito", con el restablecimiento del acceso anticipado para el segmento de mercado de Gas Natural Licuado (GNL) durante el período de reserva 1A, efectivo para fechas de reservas a partir del 4 de enero de 2026.

"Este restablecimiento refleja el compromiso del Canal de apoyar la fiabilidad operativa para los buques de GNL, que a menudo operan con plazos de entrega estrictos y en condiciones de mercado volátiles".

A partir de las fechas de reserva que "comiencen el 4 de enero de 2026", se eliminará además la restricción que limita a los clientes a adquirir solamente un cupo por fecha en las esclusas neopanamax, es decir, la ampliación abierta en junio de 2016 por la que pasan buques con más del triple de carga de las centenarias.

El paso navegable, que una 180 rutas marítimas y a 170 países, tiene 82 kilómetros de longitud y registró 9.944 tránsitos de buques en el 2024, de acuerdo con los datos oficiales.