Volúmenes de comercio mundial se desaceleran por los impactos arancelarios

Un ejemplo de esta volatilidad comercial lo muestran las importaciones estadounidenses en el primer trimestre aumentaron un 30 % interanual en marzo, pero luego se contrajeron a -2,8 % interanual en junio, reporta Fitch Ratings.

    Los volúmenes de comercio mundial se desaceleraron notablemente en el segundo trimestre, revirtiendo el fuerte aumento registrado en el primer trimestre. Foto de archivo
2025-09-25

Por revistaeyn.com

Los volúmenes de comercio mundial se desaceleraron notablemente en el segundo trimestre, revirtiendo el fuerte aumento registrado en el primer trimestre, un movimiento que había sido provocado por la concentración anticipada de los importadores antes de la implementación de los aranceles estadounidenses, señala reporte de Fitch Ratings.

Un ejemplo de esta volatilidad comercial lo muestran las importaciones estadounidenses en el primer trimestre y el segundo trimestre, cuando los volúmenes aumentaron un 30 % interanual en marzo, pero luego se contrajeron a -2,8 % interanual en junio, como se destaca en el último 'Fitch-20 Economic Monitor'.

"Con una tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Uniods del 16 %, esperamos que el comercio mundial se desacelere aún más en los próximos meses", dice Fitch.

A nivel regional, los volúmenes de exportación en los dos meses hasta junio se desaceleraron en las economías avanzadas y China, pero se recuperaron en Corea y Australia. Las exportaciones de México, un importante socio comercial de Estados Unidos, se mantuvieron estables en el segundo trimestre.

El crecimiento de las importaciones se desaceleró bruscamente en Brasil del 16 % en el primer trimestre al 4 % en el segundo trimestre, ya que el endurecimiento monetario anterior continúa pesando sobre la demanda interna.

En India, el crecimiento del volumen de importaciones repuntó de casi -13 % interanual en el primer trimestre a 11 % interanual en el segundo trimestre, mientras que en México se mantuvo estable.

