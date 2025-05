Canal de Panamá reitera que tarifas de tránsito son en base al mercado

Durante su participación en un foro logístico, Vial comentó que “hay mucho ruido allá afuera” sobre los precios que cobra el Canal, del cual uno pensaría que es el único. Sin embargo, dijo, si el Canal tiene la capacidad de poner un precio que quiere y los clientes regresan, significa que no hay otra alternativa. Y nada estaría más lejos de esa verdad.

Víctor Vial, vicepresidente de finanzas del Canal de Panamá dijo ante las especulaciones en torno al manejo en los precios del tránsito que el Canal de Panamá no pone el precio que quiere, sino los que el mercado decide.

Recordó que el Canal de Panamá tiene que competir con el Canal de Suez, el de Buena Esperanza, con el centro intermodal de Estados Unidos y ahora México.

El ajuste de tarifas en el Canal de Panamá ha sido un proceso constante. Desde su apertura en 1914, los buques han pagado una tarifa para transitar, y desde que la administración pasó a manos panameñas en 2000, se han realizado actualizaciones anuales para reflejar las necesidades del mercado y la sostenibilidad del servicio.

La última modificación de los peajes fue aprobada en 2022 y se ha aplicado en 2023, 2024 y 2025. No obstante, la tarifa para los barcos varían según el tamaño del buque, la esclusa utilizada y el tipo de carga. No hay un precio fijo para todos los buques.

En este contexto, Vial criticó como en medio de la crisis del agua que vivió el Canal hace un año se informó de manera mediática como un barco pagó $4 millones por sacar cita en una subasta del Canal.

“Sí suena altísimo. Ese fue un caso. No hablan de los casos que transitaron por US$100.000 o US$250.000, no hablan de lo que un barco ahorra cuando va en la otra ruta. No hablan que ese precio se estableció con un proceso a subasta abierto y transparente”, sentenció el vicepresidente de finanzas del Canal de Panamá.