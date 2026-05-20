UNCTAD rebajó sus previsiones de crecimiento del comercio mundial

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La guerra en Oriente Medio ha interrumpido el suministro energético, disparado los precios del transporte, reavivado las presiones inflacionistas y generado una incertidumbre extrema en los mercados financieros, de inversión y comerciales.

Por revistaeyn.com La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, no es un sobresalto pasajero. Es un "choque de evolución lenta y potencialmente duradera" que está transformando los mercados laborales, las cadenas de suministro y las economías enteras a una velocidad que los gobiernos no alcanzan a gestionar, advierten varios informes de agencias de la ONU. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) coinciden en que el conflicto ha interrumpido el suministro energético, disparado los precios del transporte, reavivado las presiones inflacionistas y generado una incertidumbre extrema en los mercados financieros, de inversión y comerciales.

Todo ello, influirá en una ralentización del crecimiento económico, que según las proyecciones de la ONU será del 2,5 % en 2026, muy por debajo de los porcentajes anteriores a la pandemia, con una ligera recuperación hasta el 2,8 % en 2027. Según un escenario ilustrativo de la OIT, si los precios del petróleo se mantienen un 50 % por encima de los niveles de principios de 2026, las horas de trabajo a nivel mundial disminuirían un 1,1 % en 2027, lo que equivale a la destrucción de 38 millones de empleos a tiempo completo. Los ingresos laborales reales caerían un 3 %, una pérdida de US$3 billones. Las regiones más expuestas son los Estados Árabes y Asia y el Pacífico. En la primera, las horas de trabajo podrían disminuir hasta un 10,2 % en un escenario de escalada grave, más del doble que durante lo peor de la pandemia de COVID-19. En Asia y el Pacífico, la caída sería del 1,5 % en 2027, equivalente a millones de puestos de trabajo. La OIT advierte que los trabajadores migrantes, que sostienen economías enteras del sur y sudeste asiático con sus remesas, soportarán una parte desproporcionada del ajuste. Las contrataciones hacia los países del Golfo se han desplomado y las repatriaciones están aumentando.