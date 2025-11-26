Finanzas

Qué necesitan Costa Rica, Rep. Dominicana y Guatemala para alcanzar el grado de inversión

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Cuatro países latinoamericanos de categoría 'BB' – Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Paraguay – enfrentan caminos diferentes pero algunos desafíos comunes para alcanzar el grado de inversión, según Fitch Ratings en un nuevo informe. Estos incluyen un crecimiento más fuerte, una mejor gobernanza y bases de ingresos más sólidas y flexibilidad en la financiación local.

Las perspectivas de grado de inversión de Guatemala (BB+/Estable) y Costa Rica (BB/Positiva) dependerán de "mejoras institucionales y un fuerte crecimiento, lo cual puede resultarles difícil de lograr". República Dominicana (BB-/Positivo) tiene la mayor subida hacia la categoría de inversión, dependiendo de reformas para mejorar los indicadores fiscales, la flexibilidad presupuestaria y el marco político. Para las cuatro 'estrellas emergentes', el crecimiento ha sido favorable. Pero un crecimiento más rápido mejoraría sus perspectivas de grado de inversión, y su calidad importa en términos de desarrollo social, formalización e ingresos fiscales, dice Fitch Ratings. "La gobernanza es una limitación, y los avances en algunas reformas concretas serán importantes en nuestra evaluación institucional", señala.