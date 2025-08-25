Cardenal de Honduras cuestiona a aquellos que ambicionan el poder 'a toda costa'

Centroamérica & Mundo

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez advirtió, además, que la fe se debilita cuando se confunde con ideologías o intereses particulares, y puso como ejemplo el drama de Gaza.

Por Agencia EFE El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, cuestionó a aquellos que buscan el poder "a toda costa" para servirse a sí mismos, y denunció la hipocresía de quienes, pese a proclamarse cristianos, actúan guiados por la ambición personal. "Aquellos que quieren ganar el poder a toda costa, sabiendo que no es para hacer el bien, sino para servirse ellos mismos, eso es —no los conozco—, le dice el Señor: ustedes no son cristianos, aunque se pongan todos los rótulos o todos los títulos”, subrayó Rodríguez durante la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

El prelado también criticó a quienes utilizan las redes sociales para atacar en nombre de la fe: “Hay personas que dan clase de teología insultando, ¿y qué saben ellos? Más que egoísmo y el afán de conservar un poder a toda costa. Eso no sirve; no ven más allá de su nariz, no ven cómo terminan los que hacen el mal... no ven dónde están los dictadores que han oprimido al mundo”. Rodríguez advirtió, además, que la fe se debilita cuando se confunde con ideologías o intereses particulares, y puso como ejemplo el drama de Gaza. “¿Cuántos hombres y mujeres podrán subsistir en la fe si siguen las ideologías, los intereses económicos y políticos, mientras mueren cada día miles por hambre? Solamente contemplemos esas páginas dolorosas de niños muriendo de hambre en Gaza”, enfatizó el religioso. El cardenal reprochó con dureza a quienes creen poder ocultar sus faltas morales y familiares. “Tantas personas piensan que son muy listas porque se olvidaron que robar está penado por uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces roban con tal de que nadie se dé cuenta, adulteran o traicionan la familia con tal de que no se sepa y todo se sabe”, advirtió.