Presidenta Castro ratifica su compromiso con comicios limpios y democráticos en Honduras

Centroamérica & Mundo

El próximo 30 de noviembre Castro dijo que "iremos todos a votar y la refundación continuará" en Honduras, al tiempo que instó a los soldados a “mantenerse firmes y vigilantes”, recordándoles que son “herederos en la defensa de la libertad”.

Por Agencia EFE La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reafirmó su compromiso con la celebración de elecciones generales "libres, limpias y democráticas" el próximo 30 de noviembre. Durante la ceremonia de celebración del 12 aniversario de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la presidenta reiteró además su exigencia de "no más fraudes electorales, no más golpes de Estado" en Honduras.

"Como comandante general de las Fuerzas Armadas, transmito nuestro compromiso de elecciones libres, limpias y democráticas este 30 de noviembre. No más fraudes electorales, no más golpes de Estado", declaró Castro. El próximo 30 de noviembre "iremos todos a votar y la refundación continuará" en Honduras, enfatizó la mandataria, al tiempo que instó a los soldados a “mantenerse firmes y vigilantes”, recordándoles que son “herederos en la defensa de la libertad”. Las elecciones del 30 de noviembre serán las duodécimas desde el retorno de Honduras a la democracia, luego de casi dos décadas de gobiernos militares, y los hondureños elegirán al presidente, a tres designados presidenciales (vicepresidentes), a 298 alcaldes, a 128 diputados del Congreso Nacional y a 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. La persona electa sucederá a Xiomara Castro, cuyo mandato concluye el 27 de enero de 2026.