EEUU se prepara para una tormenta de nieve y Trump la aprovecha para negar el cambio climático

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este viernes en sus comentarios negacionistas de los efectos del cambio climático, mientras unas 170 millones de personas en gran parte del país y la vecina Canadá se preparan para enfrentar la mayor tormenta invernal de la temporada y las autoridades locales emiten alertas ante temperaturas extremas con peligro para la vida.

Por revistaeyn.com / EFE Una tormenta invernal con temperaturas muy frías está prevista para el Sur de Estados Unidos, donde más de 175 millones de personas pueden verse afectadas. La misma también afectará a Canadá. Según las predicciones del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), se espera que una tormenta invernal de gran alcance genere fuertes nevadas, aguanieves y lluvia peligrosa en un área desde que va de las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur hasta el centro-sur del país a partir de este viernes. Meteorólogos prevén que desde este viernes se comiencen a sentir los efectos de la tormenta en los estados de Texas, Luisiana y el medio oeste estadounidense, con condiciones que se irán deteriorando en territorios como Nueva York, Massachusetts, Maine y la región de Virginia, Maryland y la capital Washington D.C.

En Texas, la agencia emitió una alerta para toda la región central y norte del estado que entrará en vigor a partir del viernes en la tarde hasta el sábado en la noche. En el anuncio, el NWS avisa que las carreteras, "especialmente puentes y pasos elevados" probablemente "se volverán peligrosas" debido a las temperaturas. A su vez, señalan que la acumulación de hielo en líneas eléctricas traerá la posibilidad de "cortes de energía".

Trump aprovecha la inminente tormenta invernal para negar el cambio climático

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este viernes en sus comentarios negacionistas de los efectos del cambio climático, mientras unas 170 millones de personas en gran parte del país y la vecina Canadá se preparan para enfrentar la mayor tormenta invernal de la temporada y las autoridades locales emiten alertas ante temperaturas extremas con peligro para la vida. "Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los 'insurrectos ambientales' explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió Trump en su red Truth Social. La publicación del mandatario llega en medio de la amenaza de bajas temperaturas hasta por debajo de los -45 °C (-50 F), nieve y lluvia gélida desde el suroeste hasta la costa este.