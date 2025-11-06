Centroamérica & Mundo

¿Qué pasará con los precios de bienes básicos en 2026? Oportunidades y riesgos para Centroamérica

Según el Banco Mundial, los precios de la energía, alimentos y metales alcanzarán en 2026 su nivel más bajo en seis años. Aunque esto aliviará la inflación, plantea nuevos retos fiscales y comerciales para las economías emergentes de Centroamérica.

Por Norma Lezcano - revistaeyn.com El último informe Commodity Markets Outlook del Banco Mundial anticipa un cambio profundo en el ciclo de los precios globales: los bienes básicos caerán un 7 % en 2025 y otro 7 % en 2026, acumulando cuatro años consecutivos de descensos. Detrás de esta tendencia están el débil crecimiento económico mundial, el excedente de petróleo y la incertidumbre política que frena la inversión. Para Centroamérica —región importadora de energía pero exportadora de alimentos y metales—, el panorama es mixto. La baja en los precios del petróleo y los alimentos puede aliviar presiones inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo, pero también podría afectar los ingresos por exportación agrícola y minera, claves para economías como Guatemala, Honduras y Nicaragua.

“Los mercados de productos básicos están ayudando a estabilizar la economía mundial”, afirmó Indermit Gill, economista en jefe del Banco Mundial. “Pero este respiro no durará”. Energía: el petróleo marca el rumbo El superávit petrolero global crecerá un 65 % sobre el pico de 2020, impulsado por la lenta demanda china y el auge de los vehículos eléctricos. El crudo Brent bajará de US$ 68 en 2025 a US$ 60 en 2026, su nivel más bajo en cinco años. Para Centroamérica, esto puede traducirse en menores costos de transporte y energía eléctrica, un alivio directo a las balanzas comerciales. Sin embargo, también reduce los incentivos para invertir en energías renovables, un frente crucial ante la vulnerabilidad climática regional. Alimentos: respiro limitado Los precios del arroz, trigo y soja continuarán a la baja —6,1 % en 2025 y 0,3 % en 2026—, mientras que los fertilizantes subirán un 21 % antes de moderarse. Este contraste podría erosionar los márgenes de los agricultores, afectando a pequeños productores de granos y café en el istmo. La mejora en los precios del café y cacao será temporal, pues se prevé una corrección en 2026. Las tensiones comerciales y los efectos climáticos de La Niña podrían agravar la volatilidad de los mercados agrícolas. Metales preciosos: refugio en la incertidumbre El oro y la plata seguirán brillando: el oro aumentará un 42 % en 2025 y otro 5 % en 2026, mientras que la plata alcanzará un récord histórico. En economías con monedas frágiles, este repunte podría fortalecer reservas internacionales y atraer inversión hacia instrumentos financieros seguros.

Centroamérica: entre la oportunidad fiscal y la volatilidad

El Banco Mundial insta a los gobiernos a aprovechar el contexto para reducir subsidios energéticos y reorientar el gasto público hacia inversión y capital humano. “La baja del petróleo es una oportunidad para impulsar reformas fiscales que promuevan el crecimiento y la creación de empleo”, destacó Ayhan Kose, economista del Banco Mundial.