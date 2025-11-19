Envío de remesas alcanzará otro récord en Centroamérica: BID

Centroamérica & Mundo

POR EFE El envío de remesas a Latinoamérica y el Caribe alcanzará este año alrededor de 174.400 millones de dólares, un 7,2 % más interanual y un nuevo récord, impulsado por el aumento de las transferencias hacia Centroamérica ante la creciente incertidumbre migratoria en países como Estados Unidos, según el estudio anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado este martes. En 2025, los países centroamericanos volvieron a acaparar los mayores crecimientos de remesas de toda la región, con una tasa estimada de crecimiento del 20,4 % con respecto al año anterior, y envíos valorados en unos 55.395 millones de dólares. Este monto fue clave para que el total de envíos de dinero a toda la región crecieran por decimosexto año seguido.

Este aumento, según el reporte "refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos; durante los primeros meses del año muchos recurrieron a sus ahorros para hacer más envíos a sus familias y por montos promedio más altos, lo que condujo a un incremento de 21,2% respecto al mismo período del año anterior". Uno de cada cuatro dólares (el 26 % de todas las remesas) enviados a Centroamérica fueron a parar a Honduras, mientras que Guatemala, Nicaragua y El Salvador acapararon el 20,2 %, el 18,2 % y el 17,9 % de estas partidas. El crecimiento de los montos dirigidos a Centroamérica, que suponen algo menos de un tercio de todas las que llegan a la región, contrasta con la ligera caída, de un 4,5 % interanual, de aquellas destinadas a México en 2025. En cualquier caso el país norteamericano sigue siendo el principal receptor de remesas de la región (y segundo del mundo), con unos 61.810 millones de dólares recibidos a lo largo de este año, el 35,4 % de todas las remitidas a la Latinoamérica y el Caribe. El retroceso en México se explica en gran parte por el efecto base tras los grandes volúmenes de dinero en dólares enviados en 2024, principalmente por la caída del peso frente a la divisa estadounidense. En el Caribe se recibieron cerca de 20.883 millones de dólares, un 9,2 % más, lo que implica alrededor del 12 % de las remesas que llegan a América Latina y el Caribe, mientras que las partidas que llegaron a Sudamérica crecieron un 10,9 % hasta sumar unos 36.339 millones de dólares, el 21 % de todos los envíos de dinero a la región.