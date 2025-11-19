Volumen de exportaciones de Centroamérica crecerá 13 % en 2025, proyecta CEPAL

Inteligencia E&N

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El valor de las exportaciones regionales de bienes de América Latina y el Caribe crecerá 5 % en 2025, incremento similar al registrado en 2024 (4,5 %). La expansión proyectada se explica por un aumento del volumen exportado del 4 % y un alza de los precios del 1 %, indica el informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025.

Mientras tanto, las importaciones regionales aumentarán 6 %, resultante de un aumento del volumen de 7 % y una caída de los precios de 1 %, señala el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Entre los principales socios comerciales de la región, se prevé que el mayor incremento en 2025 en términos de valor se produzca en las exportaciones a China (7 %), asociado principalmente con el crecimiento de las ventas de carne y soja y con los mayores precios de minerales como el cobre. Los envíos a la Unión Europea crecerían en 6% y a los Estados Unidos en 5 %.

MERCADO CLAVE PARA CENTROAMÉRICA

Para el caso particular de las exportaciones Centroamérica, CEPAL proyecta para final de 2025 un crecimiento de 13 % en volumen y 14 % en el valor, una de las mayores alzas proyectadas en la subregión "impulsados por los mayores volúmenes enviados, principalmente a Estados Unidos". "La intensidad relativa del comercio con los Estados Unidos es mucho mayor en el caso de México, Centroamérica y el Caribe que en el de América del Sur. En 2024, el mercado estadounidense concentró más del 80 % de las exportaciones totales de bienes de México, alrededor del 60 % de las de la República Dominicana y casi la mitad de las de Nicaragua, Costa Rica y Honduras", señala el reporte.

Al revisar la proyección por país, Panamá presenta la mayor proyección de crecimiento de volumen para 2025 con 33 % (sin incluir la Zona Libre Colón); seguido de Honduras con 24 % y Nicaragua 18 %. Para Costa Rica, CEPAL pronostica un crecimiento en volumen de las exportaciones de 15 %, de Guatemala un 12 % y El Salvador un 10 %.