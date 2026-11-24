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CEPAL: Más de 48 millones de latinoamericanos y caribeños residen fuera de su país

Según el informe ‘Observatorio Demográfico 2026: Migración internacional en América Latina y el Caribe’, el 56,8 % de esa población migrante vivía en América del Norte, el 29 % (unos 14 millones) en otro país de América Latina y el Caribe, el 12,7 % en Europa y el 1,5 % en el resto del mundo.

Por Agencia EFE Más de 48 millones de personas nacidas en América Latina y el Caribe residían fuera de su país de nacimiento en 2024, una cifra 3,3 veces superior a la estimada en 1990, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según el informe ‘Observatorio Demográfico 2026: Migración internacional en América Latina y el Caribe’, el 56,8 % de esa población migrante vivía en América del Norte, el 29 % (unos 14 millones) en otro país de América Latina y el Caribe, el 12,7 % en Europa y el 1,5 % en el resto del mundo.

El estudio, basado en datos de las Naciones Unidas y de censos de población y vivienda, muestra que los patrones migratorios de América Latina y el Caribe se han vuelto más diversos. Si bien en América del Norte y Europa la emigración continúa siendo importante, la migración entre países de Suramérica también ha aumentado considerablemente. La CEPAL advierte que la emigración ha transformado la estructura demográfica regional y plantea que, en un escenario hipotético sin migración desde 1990, América Latina y el Caribe tendrían hoy una población un 6 % mayor, menos envejecida, con un aumento del 3 % de las defunciones y un decrecimiento del 6 % de los nacimientos. Por su parte, en América del Norte la población sería un 23 % menor aunque contaría con un 28 % más de nacimientos si no se hubieran producido movimientos migratorios.