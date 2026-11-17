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El documento señala que los efectos de El Niño sobre la producción y los precios de los alimentos y la energía podrían intensificar las presiones inflacionarias en las economías de la región, sumándose a otros riesgos asociados al calentamiento global.

Por revistaeyn.com El fenómeno climático de El Niño previsto para el período 2026-2027 podría provocar pérdidas económicas acumuladas cercanas al 2 % del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe durante tres años, además de empujar hasta a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La estimación forma parte del informe La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2026: la adaptación como salvaguarda y motor del desarrollo, presentado por el organismo en el marco de la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía.

El documento señala que los efectos de El Niño sobre la producción y los precios de los alimentos y la energía podrían intensificar las presiones inflacionarias en las economías de la región, sumándose a otros riesgos asociados al calentamiento global. La CEPAL también advierte que, si se mantiene la trayectoria actual de las políticas climáticas, el PIB per cápita regional podría ser 7 % inferior en 2050, con pérdidas que oscilarían entre 4 % y 12 %. A esto se suma el impacto del estrés térmico, que podría reducir la productividad laboral entre 14 % y 17 %, dependiendo del nivel de calentamiento global. Ante estas perspectivas, el organismo considera que la adaptación al cambio climático debe incorporarse como una decisión económica estratégica y no limitarse a la atención de emergencias o daños ambientales. Carlos de Miguel, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, señaló que invertir en resiliencia permite proteger infraestructura, productividad y ecosistemas, además de abrir oportunidades para la innovación y la generación de empleo.