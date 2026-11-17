Por revistaeyn.com
El fenómeno climático de El Niño previsto para el período 2026-2027 podría provocar pérdidas económicas acumuladas cercanas al 2 % del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe durante tres años, además de empujar hasta a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La estimación forma parte del informe La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2026: la adaptación como salvaguarda y motor del desarrollo, presentado por el organismo en el marco de la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía.
El documento señala que los efectos de El Niño sobre la producción y los precios de los alimentos y la energía podrían intensificar las presiones inflacionarias en las economías de la región, sumándose a otros riesgos asociados al calentamiento global.
La CEPAL también advierte que, si se mantiene la trayectoria actual de las políticas climáticas, el PIB per cápita regional podría ser 7 % inferior en 2050, con pérdidas que oscilarían entre 4 % y 12 %. A esto se suma el impacto del estrés térmico, que podría reducir la productividad laboral entre 14 % y 17 %, dependiendo del nivel de calentamiento global.
Ante estas perspectivas, el organismo considera que la adaptación al cambio climático debe incorporarse como una decisión económica estratégica y no limitarse a la atención de emergencias o daños ambientales.
Carlos de Miguel, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, señaló que invertir en resiliencia permite proteger infraestructura, productividad y ecosistemas, además de abrir oportunidades para la innovación y la generación de empleo.
Uno de los principales obstáculos para avanzar en esa dirección es el financiamiento. Aunque los flujos de recursos climáticos destinados a América Latina y el Caribe se duplicaron entre 2020 y 2024, hasta alcanzar los US$108.000 millones, solamente el 12 % se dirigió a proyectos de adaptación y resiliencia. En contraste, el 79 % se destinó a iniciativas de mitigación y el 9 % a proyectos con ambos objetivos.
La brecha también se refleja en la planificación: de los 33 países de la región, únicamente 18 cuentan con estimaciones de los costos de sus medidas de adaptación incorporadas en sus compromisos climáticos o planes nacionales.
Por ello, la CEPAL recomienda integrar los riesgos climáticos en la planificación macroeconómica, los presupuestos públicos y las decisiones de inversión, así como impulsar soluciones basadas en la naturaleza y fortalecer sectores vulnerables como la agricultura, la gestión del agua y la infraestructura.
El organismo también plantea ampliar la cooperación regional para facilitar el acceso al financiamiento internacional y desarrollar capacidades que permitan anticipar los riesgos climáticos.
El informe sostiene que invertir en adaptación no solo permitiría reducir los daños económicos futuros, sino también proteger el crecimiento, la productividad y los avances sociales de América Latina y el Caribe.