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CEPAL: Exportaciones de bienes y servicios de CA crecerán 7 % y 12 % en 2026

La actividad exportadora regional se beneficiaría de la demanda internacional de productos agrícolas y agroindustriales, además de una mayor integración de las manufacturas en las cadenas regionales y globales de valor.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de Centroamérica mantendrían una trayectoria positiva durante 2026, respaldadas por la recuperación de los precios internacionales de productos básicos, la resiliencia de la agroindustria y el dinamismo de los servicios logísticos, turísticos y empresariales, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El organismo estima que el valor de las exportaciones de bienes de la subregión aumentará un 7 % este año, un crecimiento más moderado que el previsto para América Latina y el Caribe en su conjunto, donde los envíos avanzarían un 20 %.

En el caso centroamericano, la expansión tendría una contribución relativamente equilibrada de los precios y los volúmenes exportados. La actividad exportadora regional se beneficiaría de la demanda internacional de productos agrícolas y agroindustriales, además de una mayor integración de las manufacturas en las cadenas regionales y globales de valor. Sin embargo, el comportamiento de los precios también plantea desafíos para las economías que dependen de la importación de combustibles y otros insumos productivos. A escala latinoamericana, la CEPAL proyecta que las exportaciones de minería y petróleo crecerán un 25 % en valor durante 2026, seguidas por las manufacturas, con un 23 %, y los productos agrícolas y agropecuarios, con un 5 %. Este panorama refleja que el encarecimiento de determinados bienes básicos continúa siendo un factor relevante para los ingresos comerciales de la región.

Los servicios ganan protagonismo

El mayor impulso para Centroamérica se observaría en el comercio de servicios. La CEPAL prevé que sus exportaciones aumenten un 12 % en 2026, por encima del crecimiento estimado para los bienes. Panamá encabezaría el desempeño con un alza del 16%, mientras Honduras registraría un 12 % y Costa Rica y Guatemala crecerían un 11 % cada uno. La expansión responde tanto a la recuperación del transporte internacional y la logística asociada al comercio de mercancías como al avance del turismo y los servicios modernos. Panamá cuenta con una plataforma vinculada al Canal, el transporte y la intermediación financiera, mientras Costa Rica conserva una oferta relevante de servicios empresariales, profesionales y tecnológicos.