TrinaTracker alcanzó más de los 500 MW en Centroamérica

Por revistaeyn.com
TrinaTracker, proveedor líder global de soluciones de rastreo solar inteligente, celebra alcanzar más de los 500 MW firmados en Centroamérica.
TrinaTracker cuenta con un portafolio de trackers y estructuras fijas sólidamente comprobadas para operar en regiones con viento extremas. En entornos como el Caribe, donde las ráfagas pueden superar los 200 km/h, ofrece estructuras fijas de alta resistencia integradas con módulos Trinasolar.
"Nuestro compromiso es ofrecer la máxima confiabilidad y eficiencia a nuestros clientes. Hemos invertido significativamente en investigación y desarrollo para asegurar que nuestras soluciones no solo cumplan, sino que superen las expectativas de durabilidad y rendimiento en entornos desafiantes" afirmó Santiago Ballester, Head of Sales de TrinaTracker para Latinoamérica y el Caribe.
El tracker Vanguard 1P ha sido desarrollada a través de pruebas aerodinámicas realizadas junto a CPP Wind, una de las instituciones más reconocidas en ensayos en túnel de viento. Estas pruebas simulan el impacto del viento sobre estructuras solares.
A esto se suma, la reciente colaboración con la Universidad de Tongji, ubicada en Shangai China y que opera el segundo túnel de viento más grande del mundo, lo que ha elevado aún más la confiabilidad y desempeño de sus soluciones ante condiciones extremas.
Todos los productos de TrinaTracker cuentan con certificaciones internacionales y cumpliendo con los estándares de la industria. Además, la empresa cuenta con un equipo técnico regional que ofrece soporte especializado en todas las etapas del proyecto: desde la evaluación de ingeniería preliminar —incluyendo el análisis de estudios de suelo, corrosividad y topografía— hasta la definición de una solución óptima y adaptada a cada sitio.
Asimismo, ofrece un servicio de postventa personalizado, y de largo plazo, con acompañamiento cercano y continuo durante toda la vida útil del proyecto. Este equipo se complementa con una bodega regional estratégicamente ubicada, asegurando la disponibilidad de piezas de repuesto y agilizando cualquier necesidad de mantenimiento correctivo o preventivo.