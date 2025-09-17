Empresas & Management

TrinaTracker alcanzó más de los 500 MW en Centroamérica

La empresa ofrece soporte especializado en todas las etapas del proyecto: desde la evaluación de ingeniería preliminar —incluyendo el análisis de estudios de suelo, corrosividad y topografía— hasta la definición de una solución óptima y adaptada a cada sitio.

    TrinaTracker consolida su presencia en Centroamérica, destacando su compromiso con la resiliencia y el rendimiento de sus soluciones en entornos con alta carga de vientos. Foto de cortesía
2025-09-17

Por revistaeyn.com

TrinaTracker, proveedor líder global de soluciones de rastreo solar inteligente, celebra alcanzar más de los 500 MW firmados en Centroamérica.

TrinaTracker cuenta con un portafolio de trackers y estructuras fijas sólidamente comprobadas para operar en regiones con viento extremas. En entornos como el Caribe, donde las ráfagas pueden superar los 200 km/h, ofrece estructuras fijas de alta resistencia integradas con módulos Trinasolar.

"Nuestro compromiso es ofrecer la máxima confiabilidad y eficiencia a nuestros clientes. Hemos invertido significativamente en investigación y desarrollo para asegurar que nuestras soluciones no solo cumplan, sino que superen las expectativas de durabilidad y rendimiento en entornos desafiantes" afirmó Santiago Ballester, Head of Sales de TrinaTracker para Latinoamérica y el Caribe.

El tracker Vanguard 1P ha sido desarrollada a través de pruebas aerodinámicas realizadas junto a CPP Wind, una de las instituciones más reconocidas en ensayos en túnel de viento. Estas pruebas simulan el impacto del viento sobre estructuras solares.

A esto se suma, la reciente colaboración con la Universidad de Tongji, ubicada en Shangai China y que opera el segundo túnel de viento más grande del mundo, lo que ha elevado aún más la confiabilidad y desempeño de sus soluciones ante condiciones extremas.

Todos los productos de TrinaTracker cuentan con certificaciones internacionales y cumpliendo con los estándares de la industria. Además, la empresa cuenta con un equipo técnico regional que ofrece soporte especializado en todas las etapas del proyecto: desde la evaluación de ingeniería preliminar —incluyendo el análisis de estudios de suelo, corrosividad y topografía— hasta la definición de una solución óptima y adaptada a cada sitio.

Asimismo, ofrece un servicio de postventa personalizado, y de largo plazo, con acompañamiento cercano y continuo durante toda la vida útil del proyecto. Este equipo se complementa con una bodega regional estratégicamente ubicada, asegurando la disponibilidad de piezas de repuesto y agilizando cualquier necesidad de mantenimiento correctivo o preventivo.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

