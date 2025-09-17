TrinaTracker alcanzó más de los 500 MW en Centroamérica

Empresas & Management

La empresa ofrece soporte especializado en todas las etapas del proyecto: desde la evaluación de ingeniería preliminar —incluyendo el análisis de estudios de suelo, corrosividad y topografía— hasta la definición de una solución óptima y adaptada a cada sitio.

Por revistaeyn.com TrinaTracker, proveedor líder global de soluciones de rastreo solar inteligente, celebra alcanzar más de los 500 MW firmados en Centroamérica. TrinaTracker cuenta con un portafolio de trackers y estructuras fijas sólidamente comprobadas para operar en regiones con viento extremas. En entornos como el Caribe, donde las ráfagas pueden superar los 200 km/h, ofrece estructuras fijas de alta resistencia integradas con módulos Trinasolar.

"Nuestro compromiso es ofrecer la máxima confiabilidad y eficiencia a nuestros clientes. Hemos invertido significativamente en investigación y desarrollo para asegurar que nuestras soluciones no solo cumplan, sino que superen las expectativas de durabilidad y rendimiento en entornos desafiantes" afirmó Santiago Ballester, Head of Sales de TrinaTracker para Latinoamérica y el Caribe. El tracker Vanguard 1P ha sido desarrollada a través de pruebas aerodinámicas realizadas junto a CPP Wind, una de las instituciones más reconocidas en ensayos en túnel de viento. Estas pruebas simulan el impacto del viento sobre estructuras solares.