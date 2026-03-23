Taiwán valora relaciones con Guatemala en la defensa de la democracia

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El funcionario mencionó que esperan que Guatemala y Taiwán puedan funcionar de puentes el uno para el otro, especialmente en cuanto a intercambios que impulsen el desarrollo, con la agricultura de Guatemala, especialmente el café, y la tecnología taiwanesa.

Por revistaeyn.com La República de China (Taiwán) sostiene el apoyo de países como Guatemala ante la comunidad internacional. De esa cuenta, el viceministro Shen Yu-chung, del Consejo de Asuntos del Continente, expresó su agradecimiento por estas relaciones. Shen explicó que Taiwán ha encauzado sus políticas hacia el fortalecimiento de la industria de la defensa y también de la autonomía de la defensa nacional, el fortalecimiento de la resiliencia tanto económica como social, así como cooperaciones más profundas con aliados como Japón, Estados Unidos o Guatemala. Esto, además de búsqueda del diálogo con Pekín para avanzar en las relaciones a través del estrecho con más autonomía.

En cuanto al valor del apoyo de aliados, el funcionario, que lidera la institución de Taipéi dedicada a verificar cómo evolucionan los asuntos con Pekín, dijo que contar con el respaldo de otros países ayuda a dar más voz a Taiwán y también a lo que es la democracia y la libertad. El funcionario mencionó que esperan que Guatemala y Taiwán puedan funcionar de puentes el uno para el otro, especialmente en cuanto a intercambios que impulsen el desarrollo, con la agricultura de Guatemala, especialmente el café, y la tecnología taiwanesa, bajo la visión de ayuda para que el país se una a la cadena global de los semiconductores.