Taiwán valora relaciones con Guatemala en la defensa de la democracia

Por revistaeyn.com
La República de China (Taiwán) sostiene el apoyo de países como Guatemala ante la comunidad internacional. De esa cuenta, el viceministro Shen Yu-chung, del Consejo de Asuntos del Continente, expresó su agradecimiento por estas relaciones.
Shen explicó que Taiwán ha encauzado sus políticas hacia el fortalecimiento de la industria de la defensa y también de la autonomía de la defensa nacional, el fortalecimiento de la resiliencia tanto económica como social, así como cooperaciones más profundas con aliados como Japón, Estados Unidos o Guatemala. Esto, además de búsqueda del diálogo con Pekín para avanzar en las relaciones a través del estrecho con más autonomía.
En cuanto al valor del apoyo de aliados, el funcionario, que lidera la institución de Taipéi dedicada a verificar cómo evolucionan los asuntos con Pekín, dijo que contar con el respaldo de otros países ayuda a dar más voz a Taiwán y también a lo que es la democracia y la libertad.
El funcionario mencionó que esperan que Guatemala y Taiwán puedan funcionar de puentes el uno para el otro, especialmente en cuanto a intercambios que impulsen el desarrollo, con la agricultura de Guatemala, especialmente el café, y la tecnología taiwanesa, bajo la visión de ayuda para que el país se una a la cadena global de los semiconductores.
"Guatemala es un gran país con una alta población, es nuestro más importante aliado en Centroamérica y, quizá, diría que en Latinoamérica", dijo Shen.
Subrayó que el hecho de que Guatemala reconozca a la República de China (Taiwán) y haya relaciones bilaterales favorece las capacidades mutuas, para que trasciendan los ámbitos económico y cultural hacia el espacio de la cooperación.
Expresó, además, que espera que las visitas entre mandatarios de ambos países ocurra más seguido, tal como la visita que hizo el presidente Bernardo Arévalo a Taipéi en junio del 2025, como parte del robustecimiento de sanas relaciones entre Guatemala y la República de China (Taiwán).
Con información de AGN