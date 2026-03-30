Empresa china invertirá en producción de tabaco de Honduras

POR EFE

Una empresa china planea invertir "decenas de millones de dólares" en la producción de tabaco en la región este de Honduras, informó este viernes una fuente oficial en Tegucigalpa.

"El tabaco hondureño de alta calidad ha ido ganando gradualmente la confianza y el favor de los consumidores chinos. En 2025, una empresa china también adquirió una fábrica de puros ubicada en el departamento de El Paraíso y planea invertir decenas de millones de dólares para revitalizar su producción que había sido paralizada", indicó la Embajada del país asiático en Honduras.

De acuerdo a la representación diplomática asiática el objetivo de la compañía es el de "exportar puros hondureños de alta calidad a China y a otros mercados, generando ingresos en divisas y una gran cantidad de empleos".