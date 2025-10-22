Centroamérica & Mundo

Cierre del Gobierno de EEUU se encamina a una fase más delicada sin solución

POR EFE El cierre parcial del Gobierno Federal en EE.UU. no tiene solución a la vista, según lo declarado este martes por legisladores republicanos y demócratas, y entra en una fase más tensa, ya que los funcionarios públicos encaran pronto el primer impago de sus nóminas ante la incapacidad del Senado para desactivar el actual bloqueo. Este cierre parcial del Gobierno Federal estadounidense entró este miércoles en su vigesimosegundo día y se convirtió así en el segundo más largo de la historia del país, solo por detrás del acaecido durante 35 días entre 2018 y 2019 durante el primer mandato de Donald Trump. Al alcanzar su jornada número 22, el actual cierre ha superado al que hasta ahora era el segundo más duradero, que tuvo lugar entre diciembre de 1995 y enero de 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, aseguró que tanto el presidente, Donald Trump, como él mismo están dispuestos a mantener conversaciones con senadores demócratas para poner fin al bloqueo, y se dirigió directamente al líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. El Senado ha intentado este año aprobar presupuestos provisionales doce veces, pero ni republicanos ni demócratas han alcanzado los 60 votos necesarios. Los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare, a los que los republicanos -que han dicho que se oponen a negociar hasta que no se ponga primer fin al cierre- se oponen asegurando, sin pruebas, de que este programa beneficia a personas indocumentadas. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también criticó hoy la intransigencia de los republicanos, a los que acusó de preferir el cierre "antes que ofrecer atención médica asequible y extender los créditos fiscales". El propio Trump aseguró, durante un acto en la Casa Blanca en el que estuvieron presentes Thune y varios senadores republicanos más, que los demócratas están "manteniendo a todo el Gobierno federal como rehén", con su postura. El cierre de Gobierno entra a final de esta semana en su fase más delicada, ya que este viernes estaba previsto que los funcionarios que siguen trabajando para labores consideradas básicas cobraran su nómina correspondiente al plazo entre el 5 y el 18 de octubre.