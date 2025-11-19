Cierre temporal del Aeropuerto hondureño Ramón Villeda Morales afecta a pasajeros

Unos 25 vuelos han sido afectados por las operaciones suspendidas en esa terminal aérea.

Operaciones del aeropuerto Ramón Villeda Morales llevan suspendidas casi 24 horas, este 19 de noviembre de 2025. El motivo: una aeronave se salió de la pista un día previo.

Pasajeros hondureños y extranjeros han denunciado que sus vuelos en otros países como Panamá permanecen suspendidos por la situación en el aeropuerto sampedrano.

Una aeronave Airbus A330 sufrió un percance durante las maniobras previas a su despegue. Malcolm Stufkens, director del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), dijo esta mañana que las operaciones en el aeropuerto están suspendidas para vuelos debido a un "problema ocurrido con la nave" y no de la entidad administradora.

El SAN informó que, durante la maniobra de giro para alinearse con la pista, el tren delantero de la aeronave se salió del área pavimentada y quedó detenido sobre la franja verde del aeropuerto.