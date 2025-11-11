La aerolínea chilena SKY se sumará a Grupo Abra

Empresas & Management

Abra es el holding creado por los principales accionistas de avianca y el accionista mayoritario de GOL. Con la incorporación consolidará su posición en Suramérica.

Por José A. Barrera – revistaeyn.com Grupo Abra inició este lunes (10.11.25) los trámites para la incorporación de la chilena SKY al holding aeronáutico. La noticia fue ampliada este martes por Adrian Neuhauser, CEO de Abra, quien reiteró la relevancia del grupo con la nueva incorporación. “Hoy dimos un importante paso en nuestra estrategia que busca seguir conectando más y mejor a América Latina entre sus países y con el mundo. Presentamos ante autoridades de competencia una solicitud de aprobación para incorporar a SKY Airline a nuestro Grupo, manteniendo su marca, cultura y talento, tal como ocurre hoy con avianca, GOL Linhas Aéreas y Wamos Air”, destacó Neuhauser en un comentario difundido en su cuenta de LinkedIn. Abra se consolida como un actor relevante en la industria aérea mundial con una red de 140 destinos en más de 25 países, una flota de 300 aviones, cerca de 30.000 colaboradores y más de 70 millones de pasajeros transportados al año.

Según un comunicado de la holding, “Abra y SKY alcanzaron un principio de acuerdo para realizar esta transacción, sujeto a aprobación de las autoridades de competencia, a completar la documentación definitiva y al cumplimiento de otras condiciones precedentes”. Neuhauser reiteró que SKY es una compañía con la que compartimos el mismo propósito: el acceso al transporte aéreo como prioridad, por lo que sumarla al Grupo permitirá seguir fortaleciendo el mercado aéreo de la región.

¿Qué pasará con la marca SKY?

El comunicado de Abra destaca que esta intención aún está sujeta a aprobación regulatoria y a que se cumplan otras condiciones y que mientras dure el proceso SKY Airline seguirá siendo “plenamente independiente”, manteniendo sus procesos. Holger Paulmann, presidente de SKY Airline, destacó que “esta es una gran noticia para nuestra compañía y para nuestros pasajeros”. “Una vez se concrete el principio de acuerdo presentado hoy a las respectivas autoridades de libre competencia, SKY pasará a formar parte de un grupo que hoy opera con una flota combinada de más de 300 aeronaves y conecta a más de 140 destinos en más de 25 países. Esto significará más rutas, más oportunidades y más opciones de viaje para nuestros pasajeros, sin dejar de lado nuestra esencia”, agregó. SKY nació en 2001 y opera una flota de aviones Airbus "neo" con los que sirve a más de 40 destinos de América a través de sus filiales de Chile y Perú.