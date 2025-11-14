Los acuerdos de EEUU con Guatemala y El Salvador para eliminar aranceles

POR revistaeyn.com / EFE

Estados Unidos anunció este jueves varios acuerdos en materia comercial que reducirán aranceles a bienes importados desde Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala, cuatro países latinoamericanos con los que el Gobierno de Donald Trump tiene buena sintonía a nivel diplomático.

Los gobiernos centroamericanos compartieron documentos oficiales enviados por la Casa Blanca y asumieron diversos compromisos para lograr la reducción o eliminación de los aranceles.

En uno de los documentos se lee que los Estados Unidos y la República de Guatemala han acordado un acuerdo marco sobre comercio recíproco que fortalece y amplía aún más la relación económica de larga data, incluido el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y la nación norteamericana (CAFTA-DR), que entró en vigor para los Estados Unidos y Guatemala en 2006.

En otro documento Estados Unidos anunció que suprimirá el arancel recíproco a textiles y otros productos salvadoreños, siempre que El Salvador elimine barreras al comercio estadounidense y simplifique los requisitos de ingreso.

Tras los anuncios, diversas organizaciones de empresas privadas indicaron su satisfacción por el acuerdo.

"El Acuerdo de Comercio Recíproco anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es una oportunidad única que eliminará los aranceles sobre ciertas exportaciones calificadas que no pueden cultivarse, extraerse o producirse naturalmente en los Estados Unidos en cantidades suficientes, así como ciertos productos originarios bajo CAFTA-DR , fortalecerá el clima de negocios, impulsará la facilitación del comercio, promoverá que tanto empresarios nacionales como extranjeros continúen invirtiendo y generando empleo formal en nuestro país", indicó la Asociación Salvadoreña de Industriales.

Por su parte, los exportadores guatemaltecos calificaron el acuerdo como "paso clave para la competitividad y desarrollo del país".