Colombia blinda Cali para una investidura que anticipa un giro regional en seguridad

Por: Revista eyn.com - Agencias

Colombia iniciará este viernes 7 de agosto un nuevo ciclo político en un escenario que condensa varios de los desafíos del próximo Gobierno:

Abelardo de la Espriella tomará posesión en Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste del país, en lugar de hacerlo en Bogotá, como establece la tradición republicana.

La decisión traslada el centro institucional de Colombia hacia una región golpeada durante décadas por el narcotráfico, la violencia guerrillera y las disputas entre grupos armados.

También convierte la ceremonia en una primera prueba para la promesa del presidente electo de recuperar el control territorial y reforzar la cooperación internacional contra el crimen organizado.

Más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía fueron destinados a la protección de la investidura y de las delegaciones extranjeras.

El despliegue adquirió mayor relevancia después de que las autoridades desactivaran un autobús acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio en siete cilindros, interceptado en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca y cerca de Cali.

Según la Policía colombiana, el vehículo tenía como objetivo instalaciones militares y policiales en la ciudad y habría sido preparado por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

La institución atribuyó la orden a Néstor Gregorio Vera, conocido como “Iván Mordisco”, jefe del grupo, y señaló que el propósito era sabotear o proyectar capacidad armada durante el cambio de mando.

Cali convierte el cambio de Gobierno en una señal de control territorial

La elección de Cali tiene una carga política y operativa. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron trasladarse a la ciudad para formalizar la investidura en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali.

Allí se desplegaron patrullajes, controles de acceso y labores de vigilancia en sectores considerados estratégicos, entre ellos la Comuna 18.

De la Espriella ha presentado la sede como el punto de partida de una estrategia para recuperar soberanía y respaldar a las Fuerzas Militares y la Policía. Esa promesa enfrentará desde el primer día una realidad compleja: en el suroeste convergen economías ilícitas, rutas del narcotráfico, presencia de grupos armados y comunidades expuestas a ciclos prolongados de violencia.