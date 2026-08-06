Colombia blinda Cali para una investidura que anticipa un giro regional en seguridad

Por: Revista eyn.com - Agencias
Colombia iniciará este viernes 7 de agosto un nuevo ciclo político en un escenario que condensa varios de los desafíos del próximo Gobierno:
Abelardo de la Espriella tomará posesión en Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste del país, en lugar de hacerlo en Bogotá, como establece la tradición republicana.
La decisión traslada el centro institucional de Colombia hacia una región golpeada durante décadas por el narcotráfico, la violencia guerrillera y las disputas entre grupos armados.
También convierte la ceremonia en una primera prueba para la promesa del presidente electo de recuperar el control territorial y reforzar la cooperación internacional contra el crimen organizado.
Más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía fueron destinados a la protección de la investidura y de las delegaciones extranjeras.
El despliegue adquirió mayor relevancia después de que las autoridades desactivaran un autobús acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio en siete cilindros, interceptado en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca y cerca de Cali.
Según la Policía colombiana, el vehículo tenía como objetivo instalaciones militares y policiales en la ciudad y habría sido preparado por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.
La institución atribuyó la orden a Néstor Gregorio Vera, conocido como “Iván Mordisco”, jefe del grupo, y señaló que el propósito era sabotear o proyectar capacidad armada durante el cambio de mando.
Cali convierte el cambio de Gobierno en una señal de control territorial
La elección de Cali tiene una carga política y operativa. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron trasladarse a la ciudad para formalizar la investidura en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali.
Allí se desplegaron patrullajes, controles de acceso y labores de vigilancia en sectores considerados estratégicos, entre ellos la Comuna 18.
De la Espriella ha presentado la sede como el punto de partida de una estrategia para recuperar soberanía y respaldar a las Fuerzas Militares y la Policía. Esa promesa enfrentará desde el primer día una realidad compleja: en el suroeste convergen economías ilícitas, rutas del narcotráfico, presencia de grupos armados y comunidades expuestas a ciclos prolongados de violencia.
El desafío no se limita a aumentar la presión militar
El nuevo Gobierno deberá definir qué ocurrirá con los procesos de desarme y reincorporación iniciados durante la Administración de Gustavo Petro.
En el departamento de Putumayo, 99 integrantes de Comandos de la Frontera permanecen concentrados en una Zona de Ubicación Temporal y esperan que la nueva Presidencia mantenga el proceso que los llevó a dejar las armas.
Esa situación resume una de las primeras decisiones estratégicas de la próxima Administración: cómo combinar una política de mayor firmeza frente a las organizaciones criminales con mecanismos que permitan desmovilizar combatientes, reducir la violencia y evitar que los territorios liberados sean ocupados por nuevas estructuras.
La delegación de Estados Unidos revela las prioridades de la nueva relación La investidura también marcará un cambio en la relación entre Bogotá y Washington, deteriorada durante el Gobierno saliente. El presidente estadounidense, Donald Trump, designó al fiscal general interino Todd Blanche para encabezar su delegación en Cali.
La composición del grupo es más significativa que su rango protocolario. Incluye representantes de los departamentos de Estado, Defensa y Justicia, de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, además del congresista Mario Díaz-Balart.
La presencia conjunta de esos organismos anticipa una agenda concentrada en narcotráfico, inteligencia, cooperación judicial y seguridad regional.No asistirán el secretario de Estado, Marco Rubio, ni su segundo, Christopher Landau. Sin embargo, la amplitud técnica de la misión sugiere que Washington busca establecer desde el comienzo canales operativos con la nueva Administración colombiana.
De la Espriella ha anunciado que, desde el inicio de su mandato, Colombia se incorporará al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales transnacionales.
El ingreso de Colombia tendría un peso particular: el país dispone de una de las fuerzas de seguridad con mayor experiencia regional en combate al narcotráfico y ocupa una posición central entre Suramérica, Centroamérica, el Caribe y los corredores del Pacífico.
Ocho presidentes latinoamericanos acompañarán la toma de posesión
La lista de invitados confirma el interés regional. Según la información divulgada antes de la ceremonia, asistirán los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras.
El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente. También participarán el rey Felipe VI de España; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, en representación del Reino de los Países Bajos; y los cancilleres Mauro Vieira, de Brasil, y Gideon Sa’ar, de Israel.
La fotografía política mostrará una red de gobiernos que, con distintos grados de cercanía, comparte el interés por reforzar la cooperación frente al narcotráfico y al crimen transnacional.
Pero el resultado no dependerá de la afinidad entre mandatarios, sino de la capacidad para convertir ese alineamiento en intercambio de inteligencia, control de rutas, coordinación judicial y protección de infraestructura crítica.
Por qué el relevo importa a Centroamérica y Panamá
Para las empresas centroamericanas y panameñas, la estabilidad de Colombia tiene efectos que exceden el mercado colombiano. El país conecta los corredores marítimos del Caribe y el Pacífico, comparte frontera con Panamá y funciona como origen, destino y plataforma de inversiones, comercio, turismo y servicios en la región.
Colombia mantiene acuerdos comerciales vigentes con el Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— y una relación económica estrecha con Panamá. Por eso, una mejora sostenida de la seguridad puede favorecer la continuidad logística, la inversión y el turismo; en sentido contrario, una escalada de violencia en el suroeste o en las rutas fronterizas elevaría costos operativos, riesgos reputacionales y exigencias de cumplimiento para empresas financieras, logísticas y comerciales.
El giro también puede modificar la cooperación regional. Una estrategia colombiana más alineada con Estados Unidos podría intensificar los controles contra el lavado de activos, el tráfico de drogas y las redes logísticas ilícitas.
Para el sector privado, esto implicaría oportunidades derivadas de una mayor previsibilidad, pero también estándares más exigentes de trazabilidad, debida diligencia y gestión de riesgos.
La investidura ofrecerá una imagen poderosa: un nuevo presidente rodeado de un amplio dispositivo militar, mandatarios regionales y funcionarios estadounidenses vinculados con justicia y seguridad. La prueba decisiva comenzará después de la ceremonia. De la Espriella deberá demostrar si puede recuperar control territorial, preservar las salidas verificables al conflicto y convertir la cooperación internacional en condiciones más estables para la población y la actividad económica.
Con información de EFE y fuentes oficiales de Colombia.