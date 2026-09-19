Remesas: Guatemala, El Salvador y Honduras acumulan US$29.064M a julio

De acuerdo con las cifras computadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y julio pasado con US$15.447,1 millones o el 53,1 %, seguido de Honduras con US$7.692,1 millones (26,5 %) y El Salvador con US$5.924,9 millones (20,4 %).

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon US$29.064 millones en los primeros siete meses de 2026, un 7,1 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.

El total de remesas recibidas por estos tres países en 2026 es superior en US$1.941 millones a los US$27.123 millones registrados en el mismo período de 2025.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 3,7 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 6,6 % para Guatemala y un 11,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.

Las remesas desde Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía de El Salvador, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, mientras que en el primer trimestre de 2026 las deportaciones desde EE.UU. se dispararon un 90,2 %.