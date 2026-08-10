Colombia: ya se registran más de 100 muertes por el terremoto y cuantiosos daños

Por: Agencias

El terremoto se produjo apenas unos días después de que Abelardo De La Espriella jurara el cargo de presidente , sumiendo a la nueva administración en su primera gran crisis, con el recuerdo aún fresco de los devastadores terremotos gemelos que azotaron la vecina Venezuela en junio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, De la Espriella.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos. En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño aseguró que "Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas", y que está confiando "en su capacidad para responder ante esta emergencia".

"Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria", añadió el presidente Bukele.. "Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", apuntó.

Los gobiernos de Chile y Bolivia, igualmente, se sumaron a las muestras de solidaridad y oferta de apoyo para la atención de las primeras emergencias.

Por su lado, la Secretaría General de la Comunidad Andina informó que ha activado los mecanismos de cooperación, en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, con el fin de colaborar con Colombia, uno de sus países integrantes.