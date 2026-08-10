Colombia: ya se registran más de 100 muertes por el terremoto y cuantiosos daños

Por: Agencias
El terremoto se produjo apenas unos días después de que Abelardo De La Espriella jurara el cargo de presidente , sumiendo a la nueva administración en su primera gran crisis, con el recuerdo aún fresco de los devastadores terremotos gemelos que azotaron la vecina Venezuela en junio.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, De la Espriella.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció este lunes equipos de rescate y médicos. En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño aseguró que "Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas", y que está confiando "en su capacidad para responder ante esta emergencia".
"Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria", añadió el presidente Bukele.. "Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", apuntó.
Los gobiernos de Chile y Bolivia, igualmente, se sumaron a las muestras de solidaridad y oferta de apoyo para la atención de las primeras emergencias.
Por su lado, la Secretaría General de la Comunidad Andina informó que ha activado los mecanismos de cooperación, en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, con el fin de colaborar con Colombia, uno de sus países integrantes.
En un comunicado compartido en sus redes sociales, la Comunidad Andina expresó su "profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia" ante el sismo registrado en la mañana de este lunes, que ha ocasionado "la pérdida de vidas humanas y dejado personas heridas".
Destacó que Colombia es parte fundamental de la Comunidad Andina y, ante momentos de especial dificultad, "los lazos de fraternidad y solidaridad que unen a nuestros pueblos cobran aún mayor significado".
Un volcán en actividad se sumó al fenómeno del terremoto
El volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases, hecho que coincide con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.
Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.
Esa situación llevó a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.
"Informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", indicó la Aerocivil en un comunicado.
El cierre del aeropuerto de Popayán se suma al de otras siete terminales aéreas que sufrieron daños en su estructura por el terremoto de este lunes en Colombia: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.
El Servicio Geológico descartó sin embargo que la emisión de ceniza del volcán Puracé tenga relación directa con el terremoto, cuyo epicentro fue en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, pues explicó que son fenómenos naturales independientes.