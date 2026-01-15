Centroamérica & Mundo

Compra de Groenlandia por EEUU podría costar US$700.000 millones, según NBC

La estimación de 700.000 millones de dólares supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC.

    FOTO ARCHIVO. El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo este martes que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y Estados Unidos, que ha amenazado con hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, elegiría seguir en el país nórdico. FOTO EFE/EPA/Christian Klindt Soelbeck.

     Christian Klindt Soelbeck / EFE
2026-01-15

POR EFE

La compra de Groenlandia por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ascender a hasta los 700.000 millones de dólares, según un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News.

La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional frente al avance de China y Rusia en el Ártico.

Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia descartaron que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven 56.000 personas.

La estimación de 700.000 millones de dólares supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC.

Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio.

La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas.

Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Redacción web
Agencia EFE

