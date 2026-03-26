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EEUU trasladó US$100 millones en oro desde Venezuela para inversiones industriales

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, el secretario de Interior, Doug Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en US$100 millones.

  • EEUU trasladó US$100 millones en oro desde Venezuela para inversiones industriales

    Estados Unidos trasladó US$100 millones en oro desde Venezuela recientemente. Foto de iStock
2026-03-26

Por Agencia EFE

Estados Unidos trasladó US$100 millones en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en US$100 millones.

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"No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia.

El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país suramericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como "colapsada" y reducida a mineras artesanales "controladas por pandillas" pero que encontró un compromiso gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales.

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El martes, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, intervino en el CERAweek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimice al máximo la intervención estatal para asegurar las inversiones en el país suramericano.

En enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar y lo llevó a Nueva York, dejando al resto del régimen prácticamente intacto y aprobando la gestión de Rodríguez a quien el presidente, Donald Trump, ha calificado como "una persona maravillosa", en reiteradas ocasiones.

Redacción web
Agencia EFE

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