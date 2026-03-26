EEUU trasladó US$100 millones en oro desde Venezuela para inversiones industriales

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Durante el foro energético CERAWeek en Texas, el secretario de Interior, Doug Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en US$100 millones.

Por Agencia EFE Estados Unidos trasladó US$100 millones en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum. Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum, quien visitó este mes Venezuela, junto a ejecutivos petroleros, aseguró haber vuelto a su país con el oro físico valorado en US$100 millones.

"No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años", dijo Burgum a los ejecutivos energéticos en la conferencia. El secretario del Interior estuvo el 3 de marzo en Caracas y aseguró haber pasado más de 10 horas reunido con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como intermediario con una serie de empresarios petroleros y mineros que buscan iniciar operaciones en el país suramericano. Burgum calificó la industria minera venezolana como "colapsada" y reducida a mineras artesanales "controladas por pandillas" pero que encontró un compromiso gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales.