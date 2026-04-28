Controversia por uso obligatorio de gasolina con bioetanol no cesa en Panamá

POR EFE

La controversia por el uso obligatorio de gasolina con bioetanol, una propuesta que avanza en el Parlamento impulsada por el Ejecutivo, no cesa en Panamá, donde un exprocurador aseguró que se trata de una iniciativa inconstitucional en un contexto en el que se intentaría manipular el mercado local.

Rigoberto González, quien fue Procurador General de la Administración (abogado del Estado) entre 2015 y 2024, afirmó en un artículo de opinión, publicado este lunes por el diario local La Prensa, que la iniciativa legislativa que busca decretar que toda la gasolina que se venda en Panamá contenga bioetanol viola el artículo 49 de la Constitución que establece la "libertad de elección" de los consumidores.

La Carta Magna regula así el "derecho fundamental" que tiene un ciudadano en su condición de consumidor de "según su voluntad e intereses, decidir y optar por un bien o servicio, sin estar obligado ni que se le imponga "qué sí y qué no" puede comprar.

"La pregunta sería, por tanto, ¿Qué de lo que dispone la Constitución en su artículo 49 no está claro? Salvo que la Asamblea Nacional (Parlamento) se crea por encima de la Constitución", expresa González.

El exprocurador además tilda de "paradoja" que se intente imponer el uso de combustible con bioetanol cuando una ley vigente desde el 2015 establece que las gasolinas con este aditivo se pueden comercializar en el país pero establecer su obligatoriedad de uso.

"¿Por qué quienes pudiendo dedicarse a la producción de bioetanol no han logrado convencer al ciudadano para que, voluntariamente, haga uso de combustible mezclado con bioetanol?", se pregunta el ex alto funcionario panameño.

Se espera que esta semana el Parlamento unicameral, de 71 escaños, retome la discusión del proyecto 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que ya fue aprobado en el primero de tres debates obligatorios, e instaura el uso de gasolinas con 10 % de bioetanol.

Los legisladores y analistas que rechazan la propuesta argumentan que viola la Constitución Nacional al establecer la obligatoriedad del uso del combustible mezclado, pues deja sin opciones al consumidor, y que este rinde menos por litro de recorrido, con el consecuente impacto a su economía.

Al presentar la propuesta en marzo de 2025, el Gobierno de José Raúl Mulino indicó que el llamado Programa Nacional de Mezcla de Bioetanol en las gasolinas "generará unos 30.000 puestos de trabajo directo y una inyección económica de 400 millones de dólares en cinco años en inversión y salarios".

Panamá comenzó a utilizar el 1 de septiembre de 2013 una mezcla del 5 % de bioetanol en las gasolinas de 91 y 95 octanos, pero se suspendió en agosto de 2014 por problemas logísticos. Entonces una parte de los consumidores rechazaron la iniciativa, a la que culpaban del mal funcionamiento de sus vehículos.

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) autorizó en agosto de 2014 el uso de la gasolina sin mezcla de bioetanol en todo el territorio nacional debido a que la única empresa productora del compuesto, Campos de Pesé, había suspendido su venta a las distribuidoras de combustible, según se informó entonces.