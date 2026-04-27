Honduras prevé crecimiento económico de hasta 4 % en 2026 y 2027

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Las remesas familiares, pilar fundamental de la economía hondureña, alcanzarían los US$12.724,7 millones en 2026 y los US$12.979,2 millones en 2027, según el Programa Monetario.

Por Agencia EFE La economía de Honduras crecerá entre un 3 % y 4 % en 2026 y 2027, respectivamente, mientras que la inflación se mantendrá en torno al 4 % durante ambos años, pese a la incertidumbre global, según proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH). El Programa Monetario 2026-2027, presentado por el presidente del BCH, Roberto Lagos, prevé que la economía nacional "continúe siendo resiliente" ante los "choques adversos" del contexto internacional.

Además de un contexto internacional adverso, añadió, la nueva administración del BCH enfrentó a inicios de 2026 desafíos como una emisión monetaria acelerada con riesgos inflacionarios, rigideces en el mercado cambiario por exceso de trámites para acceder a divisas, tasas de interés sobre saldos poco flexibles y una posición patrimonial por debajo de la meta, lo que limita su margen de acción en política monetaria. "Hay incertidumbre, un panorama global complicado. No podemos resolver todos los problemas del panorama global, pero sí estamos preparados para atenuar los impactos", subrayó Lagos, quien detalló que, según el BCH, la inflación total se situará en el 4 % durante 2026 y 2027, dentro del rango de tolerancia. El BCH proyecta una caída de las exportaciones del 1 % en 2026 y del 0,5 % en 2027, una tendencia que contrasta con el crecimiento del 10,3 % observado en 2025, impulsado entonces por el auge del sector cafetero. Lagos explicó que este ajuste se debe a un efecto de precios del café debido a que "la producción ha incrementado, pero el valor de mercado ha caído". En contraparte, las importaciones subirán un 6,4 % en 2026 y un 0,7 % en 2027, debido principalmente al costo de los combustibles.