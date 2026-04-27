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CEPAL mejora a 3,9 % la proyección de crecimiento de Centroamérica en 2026

En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento latinoamericana en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las economías de América Latina y el Caribe crecerían en promedio un 2,2 % en 2026, de acuerdo con la actualización de proyecciones realizada hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que representa una leve revisión a la baja respecto al 2,3 % estimado en diciembre de 2025. Este resultado refleja un entorno externo más complejo que el anticipado a finales del pasado año, caracterizado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global.

Según la comisión económica regional de las Naciones Unidas, el menor dinamismo proyectado se observa de manera generalizada. En 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento, mientras que solo siete mostrarían una aceleración. En conjunto, de concretarse esta proyección, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3 %, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer. En total, nueve países crecerían 4 % o más, ocho países crecerían entre un 3 % y menos de 4 %, 13 se expandirían por debajo de ese nivel y tres registrarían contracciones, según CEPAL. "A nivel regional, el crecimiento se vería limitado principalmente por un menor dinamismo del consumo privado. Si bien la inversión muestra señales de recuperación, esta continúa siendo moderada en la mayoría de los países", dice el estudio.

PANORAMA REGIONAL

En el caso de Centroamérica, el crecimiento se moderaría en 2026 respecto a 2025, creciendo un 2,2 % en 2026 en comparación con el 2,3 % del pasado año. Este resultado se ve influenciado porque se tomaron en cuenta las contracciones que se esperan en Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio centroamericano sería de 3,9 % en 2026, lo que representaría un ligero aumento del 3,8 % observado en 2025. Por país de la región, CEPAL proyecta que Nicaragua liderará el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) con un 4,5 % este año, aunque menor al 4,9 % alcanzado en 2025. Panamá, Guatemala y República Dominicana crecerán todos un 4 % este año, siendo una disminución anual en el caso de las economías panameña y guatemalteca. Seguido estarán Costa Rica con 3,9 % (menor al 4,6 % de 2025) y Honduras un 3,8 %.