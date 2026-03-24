Gobierno de Guatemala propone subsidios para mitigar impacto ante alza de combustibles

Por revistaeyn.com
El Congreso de Guatemala analiza iniciativas impulsadas por el oficialismo para mitigar el alza de precios de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio.
Entre las principales propuestas destacan un subsidio temporal a combustibles por tres meses que podría incluir hasta 10 quetzales (US$1,31) por galón de diésel y 5 quetzales (unos US$0,65) por galón de gasolina.
Otra iniciativa contempla un subsidio de 20 quetzales (US$2,61) por cilindro de gas de 25 libras durante seis meses, beneficiando directamente a la mayoría de hogares guatemaltecos.
También se propuso una ley para regular y fomentar el teletrabajo, lo que permitiría reducir costos de transporte y modernizar el mercado laboral.
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, resaltó que como Ejecutivo esperan el avance y aprobación de tres iniciativas de Ley presentadas por la bancada oficial para apoyar con un subsidio en la gasolina y gas propano.
"Estas son propuestas responsables que nos ayudan a responder a las necesidades urgentes de esta situación. Confiamos en que avancen con esa convicción de apoyar a la población y mitigar estos efectos en el país", señaló Arévalo.
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, en una entrevista para el Diario de Centroamérica destacó que las tres iniciativas tienen mecanismos de verificación de las acciones que se implementarán y, en el caso de las leyes con apoyos temporales para disminuir el precio del diésel y del gas propano, también cuentan con los costos de las medidas y las fuentes de financiamiento.
Con información de AGN