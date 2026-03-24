Gobierno de Guatemala propone subsidios para mitigar impacto ante alza de combustibles

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Entre las principales propuestas destacan un subsidio temporal a combustibles por tres meses que podría incluir hasta US$1,31 por galón de diésel y unos US$0,65 por galón de gasolina.

Por revistaeyn.com El Congreso de Guatemala analiza iniciativas impulsadas por el oficialismo para mitigar el alza de precios de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio. Entre las principales propuestas destacan un subsidio temporal a combustibles por tres meses que podría incluir hasta 10 quetzales (US$1,31) por galón de diésel y 5 quetzales (unos US$0,65) por galón de gasolina.

Otra iniciativa contempla un subsidio de 20 quetzales (US$2,61) por cilindro de gas de 25 libras durante seis meses, beneficiando directamente a la mayoría de hogares guatemaltecos. También se propuso una ley para regular y fomentar el teletrabajo, lo que permitiría reducir costos de transporte y modernizar el mercado laboral. El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, resaltó que como Ejecutivo esperan el avance y aprobación de tres iniciativas de Ley presentadas por la bancada oficial para apoyar con un subsidio en la gasolina y gas propano.